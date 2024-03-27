AA, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için veri girişi provasını sürdürüyor

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Anadolu Ajansı (AA), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin verileri müşterilerine aktarmak için veri girişi provalarını sürdürüyor.

Seçim günü, sahada görevli AA çalışanları, AA'nın serbest habercileri ve araştırma şirketi çalışanları, sandıklar kapandıktan sonra, sayımı tamamlanan sandıklara ait ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarının fotoğrafını çekecek, sonuçları AA Mobil Uygulaması üzerinden sisteme yükleyecek.

Sandık verisi fotoğrafları, Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisiyle abonelere ulaştırılmak üzere anında dijitalleştirilecek.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, hazırlıklar kapsamında, seçim günü kullanılacak OCR sisteminin kusursuz çalışması için tüm AA personelinin katılımıyla yapılan provayı koordine etti.

Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ve AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan'ın da katıldığı provada, çalışanların fotoğrafladığı Sandık Sonuç Tutanaklarının OCR teknolojisiyle dijital hale getirildikten sonra AA Seçim Takip Merkezine ulaştırılmasını takip etti.

Karagöz, burada yaptığı konuşmada, sandık başından gelen verileri, olduğu gibi tüm Türkiye'deki müşterilere servis edeceklerini söyledi.

Seçim günü 2 bin 500 kişiyle mobilize olacaklarına dikkati çeken Karagöz, "Bu, bir şirket, bir organizasyon için muazzam yetenek ve kabiliyet." ifadesini kullandı.

Seçim günü araştırma şirketi çalışanlarının da görev yapacağını belirten Karagöz, seçim sisteminde kullanacakları yazılımın dünyada eşi benzeri olmadığını vurguladı.

Hazırlıkların bugün bir kez daha test edildiğini dile getiren Karagöz, "İnşallah yine kusursuz bir akşam geçiririz. Seçim sürecinin ne belirleyeniyiz ne de seçim sonuçlarını resmi olarak veren kurumuz. Bizim görevimiz, sandık sonuç görsellerini kendi yazılım sistemimizle buluşturup oradan müşterilere ulaştırmak."

Amazon'un OCR sistemi ile çalışıyoruz

AA'nın OCR sistemini çok üst düzey bir noktaya taşıdığını vurgulayan Karagöz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiçbir sistemde bu kadar kontrollü bir yapay zekayı, OCR'ı eğitme imkanı bulunmuyor. Amazon sistemi ile çalışıyoruz. Amazon da bizim ile çalıştığı için kendi karakter okuma programını güçlendirmiş oldu. Biz bir sistemin gelişimine de katkı sağladık. Dünyada Amazon'un OCR yeteneğini bu noktaya biz getirdik. İnsanlar el yazısı ile yazıyor, sistem okuyor. Kısa sürede, çok sayıda evrak sistemle buluşuyor, Hata ve doğruluk kontrol ediliyor. En sonunda sistem kendini kusursuz bir seviyeye taşıyor."

"Türkiye demokrasisi için güzel bir arşiv oluyor"

Serdar Karagöz, ülkede demokrasinin de bekçisi olduklarını, seçimlerdeki sandık sonuç tutanak görsellerinin sistemlerinde kayıtlı olduğunu dile getirdi.

31 Mart'ta yapılacak seçimde de bütün sonuç tutanaklarını kendi sistemlerine gireceklerini vurgulayan Karagöz, şunları kaydetti:

"Türkiye demokrasisi için güzel bir arşiv oluyor. 100 yıl sonra 2023 ve 2024'te yapılan seçimlerin sonuçlarını gösterin deseler biz onu göstereceğiz. AA Seçim Takip Hizmeti kapsamında 2023'te nasıl çok başarılı bir süreç geçirdiysek, 31 Mart akşamı da gurur duyacağımız, biz bu işi çok iyi yaptık diyebileceğimiz bir akşam olacak, hiç şüpheniz olmasın."

Genel Müdür Karagöz, provaya katılan çalışanlara emekleri için teşekkür etti.