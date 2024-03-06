AA Genel Müdürü Karagöz, Japonya\'da Kyodo News Başkanı ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Japonya haber ajansı "Kyodo News" Başkanı Mizutani Toru ile bir araya geldi.
AA Genel Müdürü Karagöz, Kyodo News'un ev sahipliğinde yarın düzenlenecek "52. Asya - Pasifik Haber Ajansları Birliği" (OANA) Genel Kurulu ve Konferansı için Tokyo'da bulunuyor.
Genel Müdür Karagöz, Tokyo'daki Shiodome Media Tower binasındaki Kyodo News Genel Merkezinde, Kyodo News Başkanı Mizutani Toru ile bir araya geldi.
AA'nın küresel haber operasyonları hakkında bilgi veren Karagöz, dünyanın en sıcak çatışma ve ihtilaf bölgelerinde dinamik bir haberci ağıyla uluslararası gündemi besleyen çalışmalara imza attıklarını kaydetti.
Karagöz, aylardır dünya gündemine hakim olan Gazze meselesinde, AA'nın sahadaki geniş görsel ve muhabir kadrosuyla küresel ilgi odağı olan çok sayıda iş ürettiği ifade etti.
AA'nın insani meselelerden güvenlik konularına kadar hayatın tüm yönlerine dokunan özel çalışmalara imza attığını anlatan Karagöz, "AA güvenilir haberciliğiyle, pek çok kuruluşun giremediği sıcak noktalara ulaşmaya ve gelişmeleri dünyaya duyurmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Kyodo News Başkanı Mizutani de Karagöz'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyetini ifade ederek ajanslar arası işbirliği ve görüş alışverişinin önemine değindi.
Görüşmede Karagöz, Mizutani'ye AA penceresinden 2023 yılına damga vuran olayların derlendiği "2023 Yıllık" kitabını hediye etti.
Karagöz, yarın Kyodo News ev sahipliğinde "Dijital İnovasyon Çağında Haber Ajansları" temalı OANA Genel Kurulu ve Konferansına iştirak edecek.
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