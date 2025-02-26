AA Kitap Global Yayıncılarla Buluşuyor

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Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "10. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları"nda (İstanbul Publishing Fellowship) AA Kitap da yer alıyor.

Uluslararası telif alışverişine önemli katkılar sunan, bu yıl 75 ülkeden 250'si yabancı, 120'si yerli yayımcıların katıldığı programda, AA Kitap, eserlerini farklı uluslararası yayıncılara sunma fırsatı bularak, dünyaya tanıtma imkanını değerlendirmiş oluyor.

AA Kitap yayınlarının uluslararası pazarda daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmasına yönelik gerçekleştireceği telif görüşmeleriyle, özellikle medya, gazetecilik, diplomasi ve kültürel yayınlarının küresel ölçekte bilinirliğini artırma fırsatı elde edilecek.

Etkinlik, uluslararası yayıncılık trendleri ve sektörel gelişmeleri yakından takip eden AA Kitap tarafından da Türkçeye kazandırılabilecek nitelikli telifli eserler konusunda da değerli bir girişim olarak görülüyor.

AA Kitap hakkında

"Değişen Dünyanın Habercisi" uluslararası vizyonuyla tarihe tanıklığını sürdüren AA, 105 yıllık deneyim ve vizyonunu "AA Kitap" markası altında yayıncılıkla birleştirdi.

AA Kitap ile AA'nın habercilik anlayışını ve medya-iletişim alanındaki uzmanlığını dünya ile buluşturulması amaçlanıyor.

Türkiye'nin değerlerini ve güncel medya birikimini AA'nın bir asrı aşan medyadaki gücünden faydalanarak çok yönlü bir yayıncılık anlayışıyla aktarma gayreti içinde olan AA Kitap, hem basın sektörüne hem uzmanlara hem de Türkiye'nin tanıtımına yönelik kitaplar yayımlıyor.

AA Kitap'ın odağında Türkiye ve dünya gündemindeki önemli meseleler, iletişim alanında öne çıkan konular yer alıyor.

Bu çerçevede özellikle fotoğraf ve medya çalışmalarına yönelik eserlere ağırlık verilirken, AA'nın medyadaki gücünü ve bir asrı aşan birikimini yansıtan yaklaşımla bu alandaki literatüre katkı sunan bir yayıncılık çizgisi benimseniyor.

Kültür-sanat, sosyoloji, iletişim kuramları ve yapay zeka gibi konularda yayımladığı kitaplarla evrensel bir yayıncılığı ortaya koymaya çalışan AA Kitap, ayrıca Türkiye'nin büyüme süreci, tarihi olaylar, medya çalışmaları, sosyal bilimler, bölgesel politikalar ve uluslararası ilişkiler gibi konularda da önemli kaynaklar hazırlayarak, arşiv taramaları ve dijitalleşme projeleriyle de yayın dünyasına katkı sağlıyor.

Türkiye'nin diplomasi ve strateji alanındaki yaklaşımlarına dair telif eserler yayımlanıyor

AA Kitap tarafından Türkiye ve dünya gündemindeki önemli gelişmeler, özel konular, kurumsal yayınlar ile Türkiye'nin diplomasi ve strateji alanındaki yaklaşımlarına dair telif eserler yayımlanıyor.

Özellikle "Gündem Kitapları" başlığı altında yer alan Gazze Serisi'nde İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği suçları Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü kapsamındaki deliller, tanıklıklar ve uluslararası hukuk kararları çerçevesinde belgeleyen kitaplar okurla buluşturuluyor. Bu seriden çıkan "Kanıt", "Tanık" ve hazırlık aşamasında olan "Sanık" kitaplarından oluşan "Gazze Üçlemesi", AA'nın telif eserleri arasında önemli bir yere sahip.

Prestijli tanıtım fuarlarına katılarak küresel görünürlüğünü artırmayı hedefleyen AA Kitap ile beş büyük uluslararası merkezde satış ağı oluşturarak dünya çapında tanınırlık kazanmak hedefleniyor.

Öte yandan AA Kitap'ın dijital dönüşüm stratejisi kapsamında, e-kitap formatında global pazarlarda yer almaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kreatif tasarım ve özel baskı teknikleriyle hazırlanan photobook serilerinden dijital pazar yerlerine, sosyal medya stratejilerinden e-kitap projelerine kadar çok boyutlu bir yayıncılık anlayışı benimseniyor.

Akademik dünyadan geniş okur kitlesine kadar herkese hitap eden AA Kitap, Türkiye'nin değerlerini ve kültürel mirasını daha fazla okura ulaştırma vizyonuyla hareket ediyor.