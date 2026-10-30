AA muhabiri Nazir Aliyev, Kırgızistan Milli Yatırımlar Ajansından Onur Belgesi aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AA muhabiri Nazir Aliyev, Kırgızistan Milli Yatırımlar Ajansından Onur Belgesi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan Milli Yatırımlar Ajansı, 7 Kasım Enformasyon ve Medya Çalışanları Günü töreninde AA muhabiri Nazir Aliyev'e Onur Belgesi takdim etti. Ajans Başkanı Ravşanbek Sabirov, medyanın ülkenin yatırım potansiyelini ve ekonomik gelişmeleri aktarmadaki rolüne dikkati çekti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Yatırımlar Ajansı, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Nazir Aliyev'e Onur Belgesi takdim etti.

Ajans başkanlığında, 7 Kasım Enformasyon ve Medya Çalışanları Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Milli Yatırımlar Ajansı Başkanı Ravşanbek Sabirov, törende yaptığı konuşmada basın mensuplarının mesleki bayramını kutlayarak ülkenin yatırım potansiyelinin ve ekonomik gelişmelerinin kamuoyuna aktarılmasında medyanın üstlendiği role dikkati çekti.

Sabirov, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik devlet politikalarına verdiği aktif destek, sergilediği mesleki profesyonellik ve özverili çalışmaları dolayısıyla AA muhabiri Aliyev'e Onur Belgesi verdi.

Kaynak: AA
KırgızistanEkonomiGüncelAjansMedyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
19:50
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi’nde tarihi kararlar: Türk dünyası “Türk Yüzyılı“ için tek yürek oldu
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası "Türk Yüzyılı" için tek yürek oldu
19:30
Bakan Gürlek açıkladı 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı! 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
19:25
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell’ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell'ı kadrosuna kattı
19:03
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
18:58
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nden istifa etti
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 20:27:13. #7.12#
SON DAKİKA: AA muhabiri Nazir Aliyev, Kırgızistan Milli Yatırımlar Ajansından Onur Belgesi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android