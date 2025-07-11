AA Muhabirleri Evlendi

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri Ahmet Serdar Eser ve Zehra Tekeci evlendi.
AA Fotoğraf Haberleri Müdürlüğü foto muhabirlerinden Ahmet Serdar Eser ile Antalya Bölge Müdürlüğü muhabiri Zehra Tekeci, Altınsaray Kır Düğün Bahçesi'nde düzenlenen düğün merasimiyle hayatını birleştirdi.
Genç çiftin düğün merasimine çiftin aileleri, yakınları, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, çalışma arkadaşları ve davetliler katıldı.
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