AB, ABD ve İngiltere ile Güvenlik Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika
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AB, ABD ve İngiltere ile Güvenlik Görüşmeleri Yaptı

Borrell, Blinken ve Lammy ile Brüksel'de güvenlik sorunlarını görüştü, Ukrayna'ya destek vurgusu yaptı.

13.11.2024 22:17
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Brüksel'de ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamaya göre, Blinken ve Borrell, ABD başkanlık seçimleri sonrasındaki mevcut durumu ele almak üzere görüştü.

Borrell, " Ukrayna'daki savaştan önce, savaştan kaçınmak için ne kadar çok telefon görüşmesi yaptığımızı, ne kadar çok toplantı düzenlediğimizi hatırlıyorum. Bunda başarılı olamadık, şimdi Ukraynalılar için savaşı adil bir şekilde bitirebilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Blinken ayrıca, Brüksel temasları kapsamında sabah saatlerinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de bir araya gelmişti.

Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, Lammy'i de Brüksel'de ağırladığını duyurdu.

Ortak güvenlik sorunlarıyla birlikte mücadele etme konusunda mutabık kaldıklarını belirten Borrell, "Bu kış Ukrayna'ya yönelik sarsılmaz desteğimizin devam etmesini sağlamalıyız. Avrupa ile ötesinde barış ve istikrar için yakın şekilde çalışmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, ABD ve İngiltere ile Güvenlik Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika

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