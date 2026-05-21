AB Başkanı'ndan İsrail'e Sert Tepki

21.05.2026 10:53
Antonio Costa, Ben-Gvir'in aktivistlere muamelesini kınayarak serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik tutumunun "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirterek, gözaltındakilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik tutumuyla ilgili açıklama yaptı.

Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu üyelerine yönelik muamelesinden "dehşete düştüklerini" belirten Costa, "Bu davranış kesinlikle kabul edilemez. Derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muameleye aralarında birçok AB üyesinin de bulunduğu çok sayıda ülkeden tepkiler gelmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
