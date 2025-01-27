AB, Belgrad-Priştine Diyaloğu için Yeni Temsilci Atadı

Güncel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Belgrad- Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi olarak Peter Sorensen'i atadı.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Brüksel'de gerçekleştirilen AB ülkelerinin Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Belgrad-Priştine Diyaloğunun Özel Temsilciliğine Sorensen getirildi.

Sorensen, Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde normalleşmesine katkıda bulunacak diyalog sürecini kolaylaştırmak ve iki ülke arasında daha önce varılan anlaşmaların uygulanmasının sağlanması konularında görev yapacak.

Görevine 1 Şubat'ta başlayacak Sorensen'in görev süresi 13 ay olacak.

Slovak diplomat Miroslav Lajcak, 2020'den beri AB'nin Belgrad-Priştine Diyaloğunun Özel Temsilcisi olarak görev yapıyordu.

Bu arada, Kosova ile Sırbistan arasında son dönemde farklı konulardaki anlaşmazlıklar, iki ülke ilişkilerinin yeniden gerginleşeceği yönünde endişelere yol açıyor.

Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi, iki ülkenin sık sık karşıya gelmesinin en büyük nedeni olarak gösteriliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aranıyor.