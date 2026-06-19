AB'de Putin ile Görüşme için Costa İmajı

Belçika Başbakanı Bart de Wever, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılabilecek olası görüşmelerde AB'yi temsil edebilecek en uygun isim olduğunu söyledi.

AB Liderler Zirvesi'nin dün geceki oturumlarının ardından gazetecilerle sohbet eden de Wever'in konuşması, zirve alanından ayrılan Costa'nın yanlarından geçmesiyle kısa süreli bir diyaloğa dönüştü.

De Wever, Costa'ya hitaben, "Tam senin hakkında konuşuyordum Antonio. Bizi temsil edebilecek tek kişi sensin." dedi.

Costa'nın teşekkür etmesinin ardından de Wever, esprili bir şekilde "Seni en kısa sürede Moskova'ya göndermeliyiz." ifadesini kullandı.

Costa ise gülerek, "Çünkü beni Brüksel'de istemiyorsun." yanıtını verdi.

AB liderleri, Rusya ile doğrudan bir iletişim kanalı kurulup kurulmamasını ve gelecekteki olası barış görüşmelerinde Birliği kimin temsil etmesi gerektiğini tartışıyor.

Diplomatik kaynaklara göre, liderlerin perşembe akşamı gerçekleştirdiği çalışma yemeğinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Costa'nın Kremlin ile doğrudan temas kurulmasına yönelik girişimlerine mesafeli yaklaştı.

Buna karşılık bazı AB liderleri Costa'nın girişimlerini desteklerken, Avrupa'nın Moskova ile nasıl ve kim aracılığıyla temas kurması gerektiği konusunda Birlik içinde görüş ayrılıkları sürüyor.

Zirvenin Ukrayna oturumunun ardından bilgi alınan AB yetkilisi, Costa'nın ekibine Rusya ile diplomatik kanal açılması talimatı verdiğini bildirmişti.