AB'den Gazze'ye Acil Yardım Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ilaç depolarını hava saldırılarıyla bombalamasına tepki göstererek, "Ateşkes korunmalı. Hayati insani yardımlar bölgeye acilen ulaştırılmalı." ifadelerini kullandı.

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin barındığı kamplardaki aşırı kalabalık ve hijyen koşullarının hastalıkların yayılmasına neden olduğunu, sağlık malzemesi kıtlığının hasta ve yaralılara bakımı engellediğini kaydetti.

Gazze'deki bu duruma rağmen İsrail'in düzenlediği bir başka saldırıda 2 ilaç deposunun doğrudan hedef alındığını ve can kayıplarının yaşandığını hatırlatan Lahbib, "Ateşkes korunmalı. Hayati insani yardımlar bölgeye acilen ulaştırılmalı." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde ilaç depolarını doğrudan hedef aldığı saldırıları kınayarak, söz konusu saldırıda 4 depodan ikisinin yok edildiğini bildirmişti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1230 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 76 kişi yaralandı, enkaz altından ise 804 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 356'ya, yaralı sayısı da 174 bin 185'e yükseldi.