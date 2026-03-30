AB'den İsrail'e Lübnan Uyarısı

30.03.2026 14:18
AB, Netanyahu'dan Lübnan'daki askeri operasyonları durdurmasını istedi, insani durumu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın güneyinde işgali genişletme talimatı vermesinin ardından, Tel Aviv'e askeri operasyonlarını durdurma çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB'nin Güney Lübnan'daki durumla ilgili tutumunun net olduğunu belirten Al Anouni, "İsrail, Lübnan'daki askeri operasyonlarını durdurmalıdır." dedi.

Al Anouni, İsrail'den Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini talep ettiklerini ve tüm taraflara ateşkes anlaşmasının hükümlerini ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını tam olarak uygulama çağırısında bulunduklarını kaydetti.

Herhangi bir eylemin daha fazla yerinden edilmeye yol açmaktan kaçınması gerektiğinin de altını çizen Al Anouni, "Çünkü sahadaki durum, özellikle insani açıdan, ciddi bir boyuttadır." uyarısında bulundu.

?- Husi tehdit ve saldırılarına kınama

Husi güçlerinin Kızıldeniz ve ötesine yönelik tehdit ve saldırılarını şiddetle kınadıklarını aktaran Al Anouni, "Tırmanma riski kesinlikle mevcut." ifadesini kullandı.

Al Anouni, Husi saldırılarının Yemen'i bölgesel bir savaşa sürükleme riski taşıdığını belirterek, aynı zamanda bölgedeki istikrarsızlığı artırdığını ve küresel ticaret ile seyrüsefer serbestliği üzerinde olumsuz etkiler yarattığını dile getirdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in, sivil halkı korumak ve Orta Doğu'daki tırmanmayı önlemek amacıyla itidal gösterilmesi, askeri eylemlere son verilmesi ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısına AB'nin de katıldığını aktaran Al Anouni, aynı zamanda AB'nin, Yemen halkını desteklemeye ve bu bölgede istikrarı teşvik etmeye kararlı olduğunu söyledi.

Al Anouni, Husi saldırılarının tekrar başlamasının ardından Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik Aspides misyonunun yetkisinin değişip değişmeyeceğine ilişkin ise spekülasyon yapmak istemediğini, bu konuda şu aşamada yorum yapamayacağını aktardı.

Kaynak: AA

