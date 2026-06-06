AB'den İsrail-Lübnan Ateşkesine Destek - Son Dakika
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AB'den İsrail-Lübnan Ateşkesine Destek

06.06.2026 23:32
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AB, İsrail-Lübnan ateşkesini kalıcı barış için bir fırsat olarak değerlendirip uyum çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB), İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının kalıcı barış ve güvenliğin tesis edilmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, taraflara "anlaşma hükümlerine tam olarak uyma" çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından AB adına yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Lübnan'ın doğrudan müzakereleri yapıcı bir anlayışla sürdürmesinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, tüm taraflardan ateşkes anlaşmasının şartlarına eksiksiz riayet etmeleri istenirken, Hizbullah'ın anlaşmaya ilave şartlar getirme girişimlerinin reddedildiği ifade edildi.

Tüm askeri faaliyetlerin derhal durdurulması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesi, İsrail'in de Lübnan topraklarından ayrılması talep edildi.

Açıklamada, Birliğin, Lübnan hükümetine desteğini sürdüreceği ve İsrail ile Lübnan arasında varılacak herhangi bir anlaşmanın uygulanmasına katkı sunmaya hazır olduğu kaydedilerek, her iki ülke halkının da yeniden çatışma tehdidi olmadan barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, devam eden gerilim ve hava saldırılarının, Lübnan halkına ağır insani ve sosyoekonomik maliyet yüklediği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) destek yinelenen açıklamada, 4 Haziran'daki saldırılarda, bir UNIFIL askerinin daha hayatını kaybetmesi kınandı.

Açıklamada, barış gücü personelinin öldürülmesinin, uluslararası hukukun ihlali olduğu ve sorumluların hesap vermesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB'den İsrail-Lübnan Ateşkesine Destek - Son Dakika

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