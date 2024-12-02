AB\'den Rusya\'ya Suriye Açıklaması

Güncel

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Suriye'de nüfusun yoğun olduğu bölgelere hava saldırılarını ve Beşşar Esed rejimine verdiği desteği kınadı. AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi. Açıklamada "Rusya'nın yoğun nüfuslu bölgelere yaptığı hava saldırılarını ve Esed rejiminin baskılarına verdiği sürekli desteği kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"SİVİLLER KORUNMALI"

Gerilimin azaltılması, sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısı yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletlerin ilgili kararları uyarınca siyasi çözüme ulaşılması gerektiği vurgulandı.