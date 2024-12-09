AB'den Suriye'nin Egemenliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB'den Suriye'nin Egemenliği Vurgusu

AB, Suriye'nin egemenliğine saygı çağrısında bulunarak, tüm dış aktörleri uyardı.

09.12.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anouar El Anouni, AB'nin (İsrail dahil) tüm dış aktörlerin Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü El Anouni, günlük basın toplantısında, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın orduya "Suriye ile tampon bölgenin işgalinin tamamlanması talimatı verdiğini" hatırlatan AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

"Sizce İsrail, Suriye'deki gelişmeleri işgalini ilerletmek için bir fırsat olarak mı görüyor? Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki bir toprak olan Golan Tepeleri bir tampon bölge olabilir mi?" sorusu üzerine El Anouni, "Genel olarak, tüm dış aktörlere Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu aşamada tüm söyleyebileceklerim bunlar." diyen El Anouni, İsrail'in işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmesiyle ilgili doğrudan yorum yapmadı.

El Anouni, İsrail'in Suriye'de ve bölgede istikrarı sağlamak için kilit bir muhatap olacağını savunarak, "İsrail'in meşru güvenlik endişeleri gözetilirken, tüm Suriyelilerin güvenlikten ve yeni Suriye'nin inşasında rol oynama fırsatından yararlanmasına izin verilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçmıştı.

SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Suriye'nin Egemenliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:45 Esad’ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
14:54 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi’yi bana çok gördüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler
13:49 Münbiç’i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
00:20 ABD, Suriye’ye operasyon başlattı 75’ten fazla bölgeye hava saldırısı ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
00:12 Torbalı Belediye Başkanı Demir’den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz Torbalı Belediye Başkanı Demir'den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz
23:54 BDİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor BDİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor
23:44 Altın Kelebek’te en iyi fantezi müzik sanatçısı ödülü Ebru Yaşar’ın Altın Kelebek'te en iyi fantezi müzik sanatçısı ödülü Ebru Yaşar'ın
23:34 Trump, NATO Üyesi Ülkelerin Ödeneklerini Ödemezse İttifaktan Çıkabiliriz Diyor Trump, NATO Üyesi Ülkelerin Ödeneklerini Ödemezse İttifaktan Çıkabiliriz Diyor
23:14 “Selanikliler de geri dönsün“ diyen müdür görevden alındı "Selanikliler de geri dönsün" diyen müdür görevden alındı
23:13 Şam yolunda tarihi görüntüler Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi
23:02 Erdoğan duyurdu: KYK burs ve kredi miktarı belli oldu Erdoğan duyurdu: KYK burs ve kredi miktarı belli oldu
22:42 Altın Kelebek’e çocuk oyuncunun Narin’le ilgili sözleri damga vurdu Altın Kelebek'e çocuk oyuncunun Narin'le ilgili sözleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 17:35:42. #1.13#
SON DAKİKA: AB'den Suriye'nin Egemenliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.