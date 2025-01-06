AB'den Türk Vatandaşlarına ETIAS Açıklaması

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(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Türkiye'de yeşil ve gri pasaport sahiplerinin Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) seyahat yetkisine sahip olma zorunluluğunun bulunmadığını belirterek, "Türkiye ETIAS'ın bir parçası olmayacak ve vizesiz giriş hakkına sahip Türk yolcuların ETIAS'a başvurmaları gerekmeyecek. Türkiye vizeden muaf bir ülke olmadığı için Türk vatandaşları ETIAS kapsamına girmemektedir. Türk vatandaşlarının AB'nin dış sınırlarından geçmek için ETIAS seyahat iznine değil vizeye ihtiyaçları olacaktır" açıklamasını yaptı.t

AB Türkiye Delegasyonu, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Avrupa'ya seyahat edecek gri ve yeşil pasaport sahiplerine ön vize uygulanacağı" ile "Türkiye'de bu pasaporta sahip kişilerin ETIAS seyahat yetkisine sahip olma zorunluluğu olduğu" yönündeki iddiaları yalanladı. Delegasyondan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye ETIAS'ın bir parçası olmayacak ve vizesiz giriş hakkına sahip Türk yolcuların ETIAS'a başvurmaları gerekmeyecek.

ETIAS, vizeden muaf ülkelerin vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne veya Kıbrıs'a kısa süreli (180 günlük süre içinde 90 gün) girişlerinde uygulanacak yeni bir seyahat şartıdır. Yolcuların seyahatlerinden önce ETIAS seyahat izni almaları gerekecektir. Sistem hayata geçtiğinde yolcular ETIAS'ın resmi web sitesinden başvuru yapabileceklerdir. ETIAS'ın bir vize değil, elektronik bir seyahat izni olduğu unutulmamalıdır.

Türkiye vizeden muaf bir ülke olmadığı için Türk vatandaşları ETIAS kapsamına girmemektedir. Türk vatandaşlarının AB'nin dış sınırlarından geçmek için ETIAS seyahat iznine değil vizeye ihtiyaçları olacaktır. ETIAS onlar için geçerli olmadığından, vizesiz seyahat edebilen Türk vatandaşlarının (örneğin diplomatik pasaport veya 'yeşil pasaport' sahipleri) ETIAS seyahat iznine başvurmaları gerekmeyecektir. Bu kişiler vizesiz ve ETIAS seyahat izni olmadan seyahat edebileceklerdir.

ETIAS'ın hayata geçmesi, bir başka büyük ölçekli AB bilgi teknolojisi sistemi olan Giriş/Çıkış Sistemi'nin (EES) faaliyete geçmesiyle bağlantılıdır. EES ile Schengen Bölgesi'ne kısa süreli kalış için seyahat eden AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş, çıkış ve giriş reddi işlemlerinin elektronik kayıtlarının tutulması ve bu sistemin pasaport damgalamanın yerine geçmesi amaçlanmaktadır. 4 Aralık 2024 tarihinde Komisyon, EES'in aşamalı olarak faaliyete geçmesini sağlayacak bir Tüzük teklifi sunmuştur ve bu teklif şu anda AB'nin ortak yasa koyucularının önündedir. Ortak yasa koyucular teklif üzerinde bir anlaşmaya vardıklarında, EES aşamalı olarak devreye sokulacaktır. Komisyon, EES'nin mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçmesine imkan vermek için müzakerelerin hızlı bir şekilde ilerleyeceğine inanmaktadır. ETIAS, EES'in aşamalı olarak devreye alınmasının ardından mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçecektir."