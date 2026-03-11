AB'den UCM Yetkililerine Koruma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'den UCM Yetkililerine Koruma Çağrısı

11.03.2026 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Parlamentosu, UCM yetkililerini ABD yaptırımlarından korumak için 'engelleme yasası' çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bazı üyeleri, Avrupa Birliği'ne (AB) Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerini ABD yaptırımlarından korumak için "engelleme yasasını" uygulama çağrısında bulundu.

Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulu'nda UCM yetkililerine yönelik yaptırımlara karşı AB'nin atabileceği adımlar ele alındı.

Yeşiller Partisinden Mounir Satouri, UCM'nin korunmasının bir seçenek olmadığını belirterek "UCM, dünyada istediğimiz değerleri temsil ediyor. Egemenliğimizi temsil ediyor ve onu korumak bir zorunluluk." ifadelerini kullandı.

"UCM'yi korumazsak gördüğümüz dehşet hepimize uğrayacak"

Sol Grup'tan Lynn Boylan, İsrail ve ABD'nin İran'a yasa dışı saldırısı, İsrail hükümetinin Lübnan'ın egemenliğini ihlali ve ABD'nin Latin Amerika'daki faaliyetleri devam ederken UCM'nin rolünün her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi.

"UCM yargıçlarına saldırılırken, yaptırım uygulanırken AB hiçbir şey yapmamıştır." diyen Boylan, UCM'nin, uluslararası hukuk ve savaş suçları için hesap verebilirliğin temel taşlarından biri olduğunu ifade etti."

Boylan, "UCM'yi ve uluslararası hukuku savunmazsak, Orta Doğu ve Latin Amerika'da gördüğümüz dehşet eninde sonunda hepimize uğrayacaktır." uyarısında bulundu.

Sol gruptan milletvekili Marc Botenga da AB'nin insan haklarının önemli olduğunu savunduğunu aktararak "Ama (ABD Başkanı Donald) Trump harekete geçtiğinde sadece boyun eğiyorsunuz, teslim oluyorsunuz. Bu kabul edilemez, özellikle insan hakları söz konusu olduğunda hemen harekete geçmemiz gerekiyor." dedi.

AB Komisyonu'nun İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra ise UCM'nin kurallara dayalı uluslararası düzen için bir güvenlik ağı olduğunu belirterek, "UCM'nin yaptığı şey, mağdurların çığlıklarının duyulmasını sağlamak ve cezasızlık gölgesini ortadan kaldırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu'nun durumun aciliyetinin farkında olduğuna işaret eden Hoekstra, "Stratejik araçlarımızı daha kararlı bir şekilde kullanmamız yönündeki çağrılarınızı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Hoekstra, bu çerçevede "engelleme yasasının" uygulanmasının da potansiyel bir araç olmaya devam ettiğinin altını çizerek "Birlikte, Lahey'deki adalet salonlarının açık kalmasını ve yargıçların bağımsızlığının korunmasını sağlayacağız." diye konuştu.

"Engelleme yasası", AB şirketlerini ve vatandaşlarını üçüncü ülkelerin AB tarafından tanınmayan yaptırımlarına karşı korumayı amaçlayan bir düzenleme olarak biliniyor."

UCM bağlamında ise üçüncü ülkelerin mahkeme veya mahkeme ile çalışan kişi ve kurumlara yönelik tek taraflı yaptırımlarının AB içinde uygulanmasını engellemeyi amaçlayan bir araç olarak gündeme geliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den UCM Yetkililerine Koruma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e sürpriz uyarı: Artık buna son verin Savaş sürerken ABD'den İsrail'e sürpriz uyarı: Artık buna son verin
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
ABD’li senatörden “kara harekatı“ iddiası: Büyük endişe duyuyorum ABD'li senatörden "kara harekatı" iddiası: Büyük endişe duyuyorum
Ülke 10 günde dev bir mezarlığa döndü Ülke 10 günde dev bir mezarlığa döndü
Arap ülkesinde gece yarısı alarmı Tek tek vurdular Arap ülkesinde gece yarısı alarmı! Tek tek vurdular

22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
21:49
YPG’li Salih Müslim öldü
YPG'li Salih Müslim öldü
21:44
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
21:39
ABD’yi korku sardı FBI İran’ın Kaliforniya’ya saldırabileceğini ileri sürdü
ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü
21:34
Erbil’de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
21:22
Devrim Muhafızları komutanı, İran’ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 23:02:44. #7.12#
SON DAKİKA: AB'den UCM Yetkililerine Koruma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.