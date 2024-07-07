AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Orban'ın TDT Zirvesi'ne AB temsilcisi olarak katılmadığını belirtti - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Orban'ın TDT Zirvesi'ne AB temsilcisi olarak katılmadığını belirtti

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne AB temsilcisi olarak değil, Macaristan ve TDT ikili ilişkileri çerçevesinde katıldığını belirtti. AB Dış İlişkiler Servisi tarafından yayınlanan bildiride, Macaristan'ın AB dönem başkanlığı görevinin AB'nin dış temsilini zorunlu kılmadığı vurgulandı. Ayrıca, AB'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin TDT'deki gözlemci statüsünü reddettiği ve sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimini tanıdığı hatırlatıldı.

07.07.2024 00:07
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birliğin dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Victor Orban'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılımına ilişkin olarak, Orban'ın bu zirveye birliği temsilen değil Macaristan ve TDT ikili ilişkileri çerçevesinde katıldığını belirtti.

Yüksek Temsilci Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda Orban'ın TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne AB talimatı ile katılmadığını belirterek, AB Dış İlişkiler Servisinin ziyarete ilişkin yayınladığı bildiriye yer verdi.

Buna göre, bildiride, 31 Aralık 2024 tarihine kadar Macaristan'ın AB dönem başkanlığı görevini yürütecek olmasının, "hükümet ve devlet başkanları düzeyinde, AB Konsey Başkanının sorumluluğunda olan birliğin dış temsilini zorunlu kılmadığı" belirtildi.

Bu bağlamda Macaristan Başbakanı Orban'ın TDT Zirvesi'ne katılımının AB Konseyi talimatları çerçevesinde yapılmadığının altı çizilen bildiride, AB'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin "TDT'de gözlemci statüsü verilerek meşru kılınma çabalarını reddettiği" vurgulandı.

Bildiride, AB'nin yalnızca Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) tanıdığı hatırlatıldı.

Macaristan Başbakanı Orban, 5-6 Temmuz'da Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde yapılan TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmıştı.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Victor Orban, Macaristan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Orban'ın TDT Zirvesi'ne AB temsilcisi olarak katılmadığını belirtti - Son Dakika

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