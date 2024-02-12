AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Trump'ın NATO tehdidine tepki gösterdi - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Trump'ın NATO tehdidine tepki gösterdi

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Trump\'ın NATO tehdidine tepki gösterdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğu ifadelerine 'NATO, ABD Başkanı'nın 'mizahına' göre çalışan bir ittifak olamaz.' şeklinde tepki gösterdi.

12.02.2024 13:38
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğu ifadelerine "NATO, ABD Başkanı'nın 'mizahına' göre çalışan bir ittifak olamaz." şeklinde tepki gösterdi.

Borrell, AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının Brüksel'deki gayriresmi nitelikli toplantısının girişinde basına açıklamalarda bulundu.

NATO'nun bir kişinin sözüne bağlı olarak değişebilecek bir kuruluş olmadığını kasteden Borrell, "NATO, ABD Başkanı'nın 'mizahına' göre çalışan bir ittifak olamaz. 'Şimdi evet. Yarın hayır. Duruma göre değişir, sen kimsin?' şeklinde çalışamaz. Ciddi olalım. NATO, 'alakart' bir ittifak olamaz. ya vardır ya da yoktur." dedi.

Borrell, Trump'ın söz konusu ifadelerini "aptalca" olarak nitelendirerek "Zamanımı ABD'deki bu seçim kampanyası sırasında ortaya çıkan aptalca fikirler üzerine yorum yaparak geçirmeyeceğim." diye konuştu.

Trump'ın açıklamaları

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde, NATO'ya karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

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