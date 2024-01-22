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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi: İki devletli çözüm için müzakereler sürecektir - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi: İki devletli çözüm için müzakereler sürecektir

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu'da 'iki devletli çözüm' için müzakerelerin İsrail istese de istemede de süreceğini söyledi. Borrell, AB dışişleri bakanlarının toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Gazze'deki sivillere yardım ulaştırmak, esirleri kurtarmak ve sivil kayıpları önlemek için İsrail'in saldırıları ve bombardımanını durdurmaya çalışmanın 'öncelik ve aciliyet' olduğunu vurguladı. Borrell, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanması konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi: İki devletli çözüm için müzakereler sürecektir
22.01.2024 - 22:23,
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu'da "iki devletli çözüm" için müzakerelerin İsrail istese de istemede de süreceğini söyledi.

Borrell, AB dışişleri bakanlarının Belçika'nın başkenti Brüksel'deki toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Gazze'deki sivillere yardım ulaştırmak, esirleri kurtarmak ve sivil kayıpları önlemek için İsrail'in saldırıları ve bombardımanını durdurmaya çalışmanın "öncelik ve aciliyet" olduğunun altını çizdi.

Orta Doğu'da "iki devletli çözüm"den başka bir alternatif olmadığını vurgulayan Borrell, bu çözüm doğrultusunda İsrail'in kurulacak Filistin devleti için güvence sağlaması gerektiğini ifade etti.

Borrell, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanması konusunda çalışmaların devam ettiği bilgisini vererek, "Uluslararası toplumun ve özellikle de Avrupa'nın barış ve güvenliği sağlamak için bir çözüm bulma konusunda ahlaki bir yükümlülüğü var." dedi.

İsrail'in "iki devletli çözümü" kabul etmemesi halinde bile bu çözüme yönelik görüşmelerin devam edeceği mesajını veren Borrell, "Eğer İsrail bu çözümü istemiyorsa, çözüm inşası için yapılacak müzakerelerde yer bulmaları zor olur. Ancak bu, diğer (aktörleri) bunu yapmaktan alıkoymaz. Uluslararası toplum birlikte bir çözüm hazırlamayı başarır, bunu önerir ve bunun üzerinde anlaşma sağlanırsa belli bir pazarlık gücü olur." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell'den yapay ada planı sunan İsrailli Bakan Katz'a tepki

Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısına davet edilen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Akdeniz'de yapay ada önerisinde bulunmasına tepki göstererek bunun yerine bölgeye güvenlik ve istikrar getirecek "iki devletli çözüme" odaklanılması gerektiğini söyledi.

Katz'ın toplantıda ayrıca Orta Doğu'yu Hindistan'a bağlayan bir demir yolu planını sunduğunu aktaran Borrell, "Bence Bakan (Katz) zamanını daha iyi kullanabilir ve ülkesinin güvenliğine odaklanabilirdi. Görünüşe göre bunları yaklaşık 7 yıl önce düşünmüş. Dolayısıyla bunun tartıştığımız konuyla pek bir ilgisi yoktu." dedi.

Borrell, AB üyelerinin İsrail'in güvenliği ve komşularıyla yan yana yaşamasını sağlayacak, sürdürülebilir kalıcı barışın sağlanması için Filistin devletinin kurulmasını gerektiğini açıkça ifade ettiğini kaydederek buna rağmen Katz'ın fikrini değiştirmeyi başaramadıklarını anlattı.

Kızıldeniz'de AB misyonu için prensipte anlaşmaya varıldı

Borrell, AB dışişleri bakanlarınca yapılan istişareler sonucunda Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarına karşı ticari gemilerin güvenliğini sağlamaya yönelik AB misyonu için prensipte anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Karara itiraz eden olmadığını ancak misyona bazı ülkelerin katılmayabileceğini aktaran Borrell, misyonun hayata geçirilmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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