AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin konusunda AB'nin bölündüğünü söyledi - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin konusunda AB'nin bölündüğünü söyledi

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin konusunda AB\'nin bölündüğünü söyledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda birlik halinde hareket eden üye ülkelerin, Filistin söz konusu olduğunda 'çok fazla bölündüğünü' dile getirdi. Borrell, Gazze'deki durumu endişe verici olarak nitelendirerek, iki devletli bir çözümün önemine vurgu yaptı ve Gazze'ye yapılan insani yardımların yetersiz olduğunu belirtti.

14.05.2024 18:23
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna- Rusya Savaşı'nda birlik halinde hareket eden üye ülkelerin, Filistin söz konusu olduğunda "çok fazla bölündüğünü" dile getirdi.

Borrell, ABD'deki Stanford Üniversitesi'nin Hoover Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada Gazze hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Borrell, Filistin yönetiminin güçlendirilmesi için siyasi süreç başlatılması gerektiğine işaret ederek, "Bu trajediden kurtulmanın tek yolunun iki devletli bir çözüme ulaşmak olduğunu yüksek sesle ve açıkça ifade etmeliyiz. Ne kadar zor olursa olsun, insanlık vicdanında leke olarak kalacak bu trajediyi durdurmanın başka bir yolunu görmüyorum." değerlendirmesi yaptı.

Avrupa'nın Filistin konusunda "bölündüğü" yorumunu yapan Borrell, "Bazı istisnalar dışında Rusya'nın karşısında (AB ülkeleri) oldukça birleşti. Ukrayna'yı siyasi, ekonomik, her açıdan destekleme konusunda çok fazla birleştiler. Gazze konusundaysa çok fazla bölünmüş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Borrell, iki devletli çözümü mümkün kılmak için AB'nin sorumluluk aldığını ve Arap ortaklarla temasların sürdüğünü bildirerek, "ABD tarafında çözüm arayışına devam etme konusunda belli bir yorgunluk görüyorum." eleştirisini yaptı.

"Gazze tamamen dümdüz ediliyor"

Gazze'deki "korkunç durumun son derece endişe verici" olduğunu belirten Borrell, şunları kaydetti:

"2008-2009 yıllarında Gazze'deydim ve sanırım bu, Gazze'nin üçüncü ya da dördüncü kez yıkılışı. Ancak bu sefer köklerine kadar yıkılıyor, tamamen dümdüz ediliyor. İnsanlar ölüyor, açlıktan ölüyor ve hayal bile edilemeyecek boyutlarda acı çekiyor."

Gazze'ye sağlanan insani yardımların yeterli olmadığını ifade eden Borrell, "Her sabah benim yaptığım gibi uydudan sınıra bakabilirsiniz. Sınırın diğer tarafında yüz binlerce insan, Birleşmiş Milletlere göre açlık sınırının en üst seviyesindeyken, binden fazla kamyonun giriş yapabilmek için beklediğini, kuyruğa girdiğini görebilirsiniz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin konusunda AB'nin bölündüğünü söyledi - Son Dakika

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