AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Gazze\'deki Durum İnsan Kaynaklı Bir Felakettir

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Gazze'de yaşananların "insani felaket" olduğunu belirterek, "Bu insani felaket doğal bir felaket değil, bir deprem değil, bir sel değil. Bu, insanın neden olduğu bir insani felakettir ve durdurulmalıdır." dedi.

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Borrell, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başlayan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna- Rusya Savaşı ve İsrail'in Gazze'deki saldırıları başta olmak üzere dünyanın krizlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Borrell, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki duruma değinerek, "Gazze'deki sivil halkın yaşadığı trajediyi görmezden gelemeyiz. Çok sayıda masum insan hayatını kaybetti. Nüfusun yüzde 90'ı evlerinden edilmiş durumdadır. Bu insani felaket doğal bir felaket değil, bir deprem değil, bir sel değil. Bu, insanın neden olduğu bir insani felakettir ve durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Borrell, Gazze'de saldırıların durması için 27 AB ülkesinden 26'sının "İsrail'i Refah bölgesine saldırı planından vazgeçme, sürdürülebilir ateşkes, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması ve bölgeye daha fazla ve hızlı insani yardımın sağlanması için acilen çatışmalara insani ara verilmesi" çağrısı yaptığını hatırlattı.

" Batı Şeria'da yaşananlar iki devletli çözümün önündeki gerçek engeldir"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın İsrail ile ticari ilişkilerin gözden geçirilmesi talebiyle AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektuba işaret eden Borrell sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesele İsrail'in uluslararası hukuku ve insani hukuku yerine getirmek zorunda olması değildir. Elbette herkes bunu yapmak zorundadır. Mesele şu: Bunu yapıyorlar mı? İşte bu nedenle AB'nin iki üyesi bu soruyu gündeme getirdi. Bu konuyu AB-İsrail Ortaklık Anlaşmamız çerçevesinde ele alacağız. Bu, bağlayıcı olan Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararının ardından özellikle önemlidir."

Borrell, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin artarak sürdüğüne dikkati çekerek, "Bazı AB üyeleri şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırım uygulamak için şimdiden harekete geçti. Batı Şeria'da yaşananlar iki devletli çözümün önündeki gerçek engeldir." dedi.

Bölgede kalıcı barışın sağlanması için "iki devletli çözüme" yönelik uluslararası toplumun fikir birliği olduğuna işaret eden Borrell, bu çözümü hayata geçirmek için "çabaları 2 katına çıkartma" çağrısı yaptı.

Borrell, "BM Güvenlik Konseyi iki devletli çözüm ilkesini oybirliğiyle alacağı kararla tanıyarak bir çerçeve oluşturabilir ve bu da çözüme uluslararası meşruiyet kazandırabilir." ifadesini kullandı.