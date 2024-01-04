AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi yaptı.

Borrell, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Mahmud ile yaptığı telefon görüşmesinde, AB'nin, Somali'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği tam desteği bir kez daha teyit ettiğini bildirdi.

Josep Borrell, Afrika Boynuzu'nun daha fazla gerilime ihtiyacının olmadığını vurguladı.

Etiyopya, hem ticari hem de askeri olarak kıyıları kullanabilecek

Etiyopya ile Somaliland arasında liman kullanımı ve denize erişim için 1 Ocak'ta mutabakat zaptı imzalanmıştı. Mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland ile yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu daha da alevlendirmişti.

Arap Birliği ve Afrika Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasındaki deniz erişim işbirliğine yönelik, "Kızıldeniz'de askeri üs inşasının ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiklerini ve kınadıklarını duyurmuştu.