AB, El Bagajında Sıvı Kısıtlamalarını Kaldırıyor - Son Dakika
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AB, El Bagajında Sıvı Kısıtlamalarını Kaldırıyor

AB, El Bagajında Sıvı Kısıtlamalarını Kaldırıyor
01.08.2025 22:03
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AB, sıvıların el bagajında taşınmasına izin veren yeni tarayıcıları onayladı, geçiş süreci zorlu.

Uzun yıllardır uçak yolcuları için el bagajına sıvı almaya ilişkin katı kurallar geçerliydi. AB şimdi bu kısıtlamaya son vermeye hazırlanıyor.Sıvılarla olası terör saldırısı düzenlenmesi ihtimali nedeniyle, uçak yolcularının el bagajına sıvı almasına ilişkin çok katı kurallar uzun yıllardır yürürlükteydi. Şimdi ise Avrupa Birliği (AB), söz konusu sınırlamanın kaldırılmasına ilişkin bir adım attı. AB Komisyonu'nun Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamaya göre, sıvıların patlayıcı içerip içermediğini güvenilir şekilde tespit edebilen tarayıcıların kullanımına Brüksel'den onay verildiği bildirildi. Böylece el bagajlarına büyük şişelerdeki içeceklerden sıvı sayılan gıdalara ve kozmetik malzemelere izin verilmesi mümkün hale geliyor.

Yeni tarayıcılar bilgisayarlı tomograflar

AB Komisyonu'na göre, halihazırda Birliğin 21 ülkesindeki havalimanlarında kurulu 700 cihaz, yeni onaylanan teknolojiyle çalışıyor ve valizleri kontrol ediyor. Söz konusu İngiliz şirketi Smiths Detection malı cihazlar, el bagajını, tıpta da kullanılan bilgisayarlı tomografi (BT) teknolojisi yöntemiyle tarıyor.

Az sayıda bulanık denetleme görüntüsü yerine, hız kaybı olmadan bagajdan yüzlerce görüntü alan söz konusu yeni cihazlar, bunları kontrol ekranında üç boyutlu görüntüye çeviriyor ve bagaj içeriğinin katmanlar halinde taranmasını mümkün kılıyor. Cihazlar ayrıca katı ve sıvı patlayıcıları da tespit edebilecek yetenekte.

Hava taşımacılığındaki sıvı kısıtlamaları, teröristlerin bir uçakta birden fazla sıvıdan patlayıcı üretebileceğinin ortaya çıkmasının ardından2006 yılında yürürlüğe girmişti.

Geçiş süreci zahmetli

Almanya Havalimanları Birliği'nin (ADV) bir sözcüsü, ülkedeki tüm kontrol noktalarının dönüştürülmesinin zahmetli ve maliyetli olacağını vurgularken, "Uygulama sadece yüksek satın alma maliyetlerine neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda cihazların daha büyük olması nedeniyle, kontrol noktalarında kapsamlı yapısal ayarlamaları da şart koşuyor" diyerek Almanya'da geçişin zor ve uzun süre alabileceğine işaret etti.

Teknolojiye ilişkin şüpheler süreci uzattı

Kullanımına onay verilen BT tarayıcıları prensipte yıllardır kullanılıyor ve uygulamaya konuldukları kimi noktalarda kısmen yolcuların 100 mililitre ile sınırlı küçük miktarlardan daha fazla sıvı içeriğini yanlarına alabilmesine izin de veriliyordu. Ancak konuyla ilgili resmi bir tavsiye yayımlanmamıştı. Geçen yaz ise söz konusu bagaj tarayıcılarının güvenilirliği konusunda yeniden şüpheler ortaya atıldı. Bunun üzerine AB, ek incelemeler yapılması talimatını verdi.

Almanya'da uygulamaya geçiş gecikecek

84 milyon nüfuslu Almanya'da, 100 mililitre sıvı kuralının sona ermesinin biraz daha fazla zaman alması bekleniyor. Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt'tan bir sözcünün açıklamasına göre, ülkedeki yaklaşık 190 kontrol noktasının 40'ında yeni nesil tarayıcılar aslında kurulu. 40 adet daha cihazın da sipariş edildiğini sözlerine ekledi. Ancak sözcü, el bagajının ne zamana kadar hangi teknolojiyle kontrol edileceğinin şimdilik bilinmediğini belirtiyor. Tüm havalimanının ne zaman yeni teknolojiyle donatılacağı da belirsizliğini koruduğundan, cihazlardan programların kurulmasına geçiş sürecinin zaman alabileceği belirtiliyor.

dpa/ETO, TY

Kaynak: Deutsche Welle

Avrupa Birliği, Teknoloji, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, El Bagajında Sıvı Kısıtlamalarını Kaldırıyor - Son Dakika

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