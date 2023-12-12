AB, Ermenistan Misyonundaki Sivil Sayısını Artırıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ermenistan Misyonundaki (EUMA) görevli sivillerin sayısının 138'den 209'a çıkarılacağını açıkladı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, AB dışişleri bakanlarının toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Borrell, bakanların, Ermenistan'da görev yapan sivil misyondaki personel sayısını 209'a çıkarma kararı aldığını belirtti.

Borrell açıklamasında, "Biliyorsunuz şu anda Ermenistan'la ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Ermenistan'ın bizimle işbirliğini genişletmenin faydalarını hissettiğini görüyorum ve biz de buna olumlu yanıt vermeye hazırız. İşbirliğini genişletmenin ilk adımı olarak bugün Dışişleri Konseyi, Ermenistan'daki sivil misyonumuzun artırılmasını ve sahadaki varlığımızın 138'den 209'a çıkarılmasını kabul etti. Bu, misyon sayısında önemli bir artış olmasının yanı sıra, Ermenistan'ın Azerbaycan'la uluslararası sınırındaki istikrarı artırmanın da bir yoludur." ifadelerini kullandı.

Bölgede barışın sağlanması için tarihi bir şans olduğuna inandıklarını kaydeden Borrell, AB'nin hem Ermenistan hem de Azerbaycan'la çalışarak bu çabalara desteğini sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Öte yandan, AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Borrell tarafından duyurulan, "Avrupa Barış Fonu" aracılığıyla Ermenistan'a yapılacak desteğin içeriğini açıkladı.

Ermeni tarafının ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak üye ülkelerce yardım kapsamının görüşüldüğünü belirten Stano, "(Yardım) Sahra hastanesi olabilir, savunma ekipmanı olabilir ama aynı zamanda siber saldırılarla ve dezenformasyonla mücadele yeteneklerini güçlendirmeye yönelik de olabilir. Kapsam çok geniş ve üye ülkeler ile son olarak AB, Ermenistan'ın acil ihtiyaçlar olarak tanımladığı konuları kapsayacak şekilde ne yapması gerektiğine karar vermeli." dedi.

Ermenistan, 27 Aralık 2022'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'e mektup yazarak AB'yi ülkesinde sivil bir misyon görevlendirmeye davet etmişti. AB Konseyi, 23 Ocak 2023'te misyonun kurulması kararı almıştı.

AB'nin, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında istikrara ve normalleşme çabalarına katkı sağlama amacıyla görevlendirdiği sivil misyonu 20 Şubat'ta çalışmalarına başlamıştı.