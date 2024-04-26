AB, Filistin'e 68 Milyon Avro İnsani Yardım Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB, Filistin'e 68 Milyon Avro İnsani Yardım Gönderdi

AB, Filistin\'e 68 Milyon Avro İnsani Yardım Gönderdi

Avrupa Birliği (AB), Filistin'e insani yardımlar kapsamında 68 milyon avro gönderildiğini duyurdu. AB Komisyonu, Gazze'deki insani krizin kötüleşmesi ve ihtiyaçların artması nedeniyle bu kararı aldığını belirtti. Yardımın gıda, sağlık, barınma ve su desteği sağlamak amacıyla Filistinli sivillere tahsis edileceği açıklandı.

26.04.2024 21:39  Güncelleme: 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB), Filistin'e insani yardımlar kapsamında 68 milyon avro gönderildiğini duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada kararın, " Gazze'deki devam eden insani krizin kötüleşmesi ve sahadaki ihtiyaçların sürekli artması doğrultusunda" alındığı bildirildi.

Açıklamada 68 milyon avronun, halihazırda Gazze'de Filistinli sivillere insani yardım sağlayan kuruluşlara tahsis edileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yardımla Filistinlilere gıda, sağlık, barınma ve su desteğinin sağlanmasının amaçlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Filistin, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Filistin'e 68 Milyon Avro İnsani Yardım Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11’de başladığı maçta golünü attı Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı
22:02 Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti
20:06 İsrail Dışişleri Bakanı’nın Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
18:57 Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
22:44 Tarihçi İlber Ortaylı’dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina Tarihçi İlber Ortaylı'dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina
22:18 İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı Cemaat el-İslami lideri Musab Halaf öldürüldü İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Cemaat el-İslami lideri Musab Halaf öldürüldü
20:19 ABD’de ikinci George Floyd vakası: Siyahi adam gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu yaşamını yitirdi ABD'de ikinci George Floyd vakası: Siyahi adam gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu yaşamını yitirdi
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:50 Antalya’da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 23:03:20. #1.11#
SON DAKİKA: AB, Filistin'e 68 Milyon Avro İnsani Yardım Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement