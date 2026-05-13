AB, Filistinli Esirlerin İhlalleri İçin Bağımsız Soruşturma İstiyor
AB, Filistinli Esirlerin İhlalleri İçin Bağımsız Soruşturma İstiyor

13.05.2026 19:37
AB Dış İlişkiler Sözcüsü, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik cinsel saldırılarını destekliyor.

ŞERİFE ÇETİN/İBRAHİM HAMDİ HACICAFEROĞLU - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, The New York Times muhabiri Nicholas Kristof tarafından yayımlanan araştırmada İsrail'in Filistinli esirlere yönelik cinsel saldırıları sistematik hale getirdiğinin ortaya konulmasına ilişkin Birliğin uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiği öne sürülen vakaların bağımsız soruşturulmasını desteklediğini belirterek "Tüm tutuklu ve gözaltındaki kişilere, uluslararası insancıl hukuk kuralları uyarınca, onurlu şekilde muamele edilmelidir." dedi.

Anouni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB'nin uluslararası hukuk ihlallerinde hesap verilebilirliğin olması gerektiğini sistematik olarak yinelediğini kaydetti.

AB'nin "çatışmanın tüm taraflarınca işlenen" suçların cezasız kalmaması için uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiği öne sürülen tüm vakalara ilişkin bağımsız soruşturmaları desteklediğini belirten Anouni, "Tüm tutuklu ve gözaltındaki kişilere, uluslararası insancıl hukuk kuralları uyarınca, onurlu şekilde muamele edilmelidir." ifadesini kullandı.

The New York Times muhabiri Kristof tarafından yürütülen araştırma, İsrailli askerlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve gardiyanların Filistinli esirlere yönelik tecavüzünü ve çocuklara yönelik sistematik cinsel istismarını gözler önüne sermişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Medya, Son Dakika

