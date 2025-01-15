AB, Gazze'deki Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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AB, Gazze'deki Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı

AB, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi destekleyerek insani yardımların ulaşmasına vurgu yaptı.

15.01.2025 23:16
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Avrupa Birliği (AB), Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesi "memnuniyetle karşıladığını" bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Hamas'ın ateşkese varmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu sayede esirlerin ailelerine, insani yardımların ise Gazze'deki sivillere ulaşabileceğini belirtti.

Von der Leyen, "Bu, insanların çok uzun süredir büyük acılar çektiği tüm bir bölgeye umut getiriyor. Her iki taraf da bölgede kalıcı istikrarın sağlanması ve çatışmanın diplomatik yollardan çözüme kavuşturulmasına yönelik bir adım olarak bu anlaşmayı eksiksiz şekilde uygulamalıdır." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da X'teki hesabından, ateşkesten memnuniyet duyduğunu bildirerek, "Bu, şiddetin sona erdirilmesine yönelik önemli ve olumlu bir gelişmedir. Şimdi sıra bu anlaşmayı tüm esirler ve aileleri, Gazze halkı ve bölge halkı için hayata geçirmeye gelmiştir." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, Gazze'deki Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika

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