AB Gürcü Diplomatik Vizesini Askıya Aldı - Son Dakika
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AB Gürcü Diplomatik Vizesini Askıya Aldı

AB, Gürcü diplomat ve yetkililerin vizesiz seyahatini askıya aldı, sıradan pasaport sahipleri muaf.

27.01.2025 15:46
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Avrupa Birliği (AB), Gürcü diplomatların ve bazı yetkililerin AB'ye vizesiz seyahatlerine imkan veren uygulamayı askıya aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Brüksel'de toplanan dışişleri bakanlarının AB- Gürcistan vize kolaylaştırma anlaşmasının bazı bölümlerini askıya almaya karar verdiği duyuruldu.

Bunun Gürcü diplomatların ve yetkililerin AB'ye seyahat ederken vize başvurusunda bulunmak zorunda kalmasına yol açabileceği kaydedilen açıklamada, uygulamanın AB topraklarında düzenlenen resmi toplantılara ve diğer etkinliklere katılan Gürcistan resmi delegasyonlarının üyelerini, Gürcistan'ın ulusal ve bölgesel hükümetleri ile parlamentolarının üyeleri ile Gürcistan Anayasa Mahkemesi üyelerini ve diplomatik pasaport sahiplerini kapsayacağı belirtildi.

Açıklamada, sıradan pasaport sahibi olan Gürcistan vatandaşlarının kısa süreli konaklamalar için AB'ye seyahat ederken vize muafiyetinden yararlanmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca kararın AB'ye katılım müzakerelerini askıya alan ve bu kararı protesto eden halka şiddetle yanıt veren Tiflis yönetimine yönelik tedbirler kapsamında alındığı anımsatıldı.

Gürcistan, Aralık 2023'te AB'ye aday ülke statüsünü almıştı. Ancak hükümet, katılım müzakerelerini 2028'e kadar ertelemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Gürcü Diplomatik Vizesini Askıya Aldı - Son Dakika

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