AB, Havayolu Şirketlerini Uyardı

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(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB), havayolu şirketlerini önümüzdeki ay boyunca Lübnan ve İsrail hava sahasından uzak durmaları konusunda uyardı. Lübnan Ulaştırma Bakanlığı da ne taşıdığı kesinleşmeyen bir İran uçağının Lübnan hava sahasına girmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), havayolu şirketlerine "hava saldırılarında genel bir yoğunlaşma ve güvenlik durumunda bozulma" olduğu uyarısında bulunarak, "Lübnan ve İsrail hava sahasında tüm uçuş seviyelerinde operasyon yapmamalarını" tavsiye eden resmi bir açıklama yaptı. Önerinin en az 31 Ekim'e kadar geçerli olduğu bildirildi. EASA, durumun yakından izlenmeye devam edileceğini ve AB uçak işletmecileri için risklerin artıp artmadığını değerlendireceklerini açıkladı.

Lübnan Ulaştırma Bakanlığı da İsrail'in, Beyrut'taki hava trafiği kontrolüne ne taşıdığı belirlenemeyen bir İran uçağı ile ilgili, iniş yapması durumunda "güç kullanacağını" bildirmesi üzerine, İran uçağının Lübnan hava sahasına girmemesi konusunda uyardı. Bakanlık yetkilileri "Önceliğimiz insanların can güvenliğidir" açıklaması yaptı. Uyarı, İsrail ordusunun Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürdüğünün doğrulanmasının ardından geldi.