AB, iç savaşın sürdüğü Yemen'e 22,5 milyon avroluk ek insani yardım sağlayacak

Avrupa Birliği (AB), Yemen'de 22 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, bu ülkeye yönelik ek 22,5 milyon avroluk yeni insani yardım finansmanı sağlayacağını bildirdi.

AB Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Eylül 2014'ten bu yana iç savaşa sahne olan Yemen'deki insani duruma ilişkin açıklama yaptı.

Lahbib, ülkede 22 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, 5,2 milyon kişinin yerinden edildiğini belirtti.

5 yaşın altındaki 2,2 milyondan fazla çocuğun akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Lahbib, AB'nin Yemen'e yönelik 22,5 milyon avroluk yeni insani yardım finansmanı sağlayacağını ifade etti.

Sivil altyapıyı etkileyen saldırılar hayati malzemelerin sevkiyatını aksattı

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada da Yemen'de çatışmaların yeniden şiddetlenmesi nedeniyle son haftalarda yaklaşık 230 bin kişinin yerinden edildiği, sivil kayıpların arttığı, temel hizmetler ve insani yardıma erişimin zorlaştığı belirtildi.

Ek kaynakla AB'nin Yemen için 2026'da ayırdığı insani yardım tutarının 110 milyon avroya yükseldiği bildirilen açıklamada, yardımın gıda, beslenme, sağlık, temiz su ve korunma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, Sana Havalimanı, elektrik santralleri ve Kızıldeniz limanları dahil sivil altyapıyı etkileyen saldırıların hayati malzemelerin sevkiyatını aksattığı, yardım faaliyetlerine yönelik müdahalelerin ise ihtiyaç sahiplerine ulaşılmasını engellediği kaydedildi.