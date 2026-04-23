AB-İsrail Anlaşması Skandalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB-İsrail Anlaşması Skandalı

23.04.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AP milletvekilleri, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmamasını 'skandal' olarak değerlendirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, üye ülkelerin Avrupa Birliği (AB)- İsrail Ortaklık Anlaşması'nı askıya alamamasının "skandal" olduğunu belirtti.

AP'deki Sol Grup'tan Belçikalı milletvekilleri Rudi Kennes ve Marc Botenga, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, üye ülkelerin AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nı askıya alamamasını değerlendirdi.

Botenga, anlaşmanın askıya alınmamasını "çok büyük bir utanç" olarak nitelendirdi.

AB'nin, İtalya'da her iki yılda bir yapılan Venedik Bienali'ne Rusya'nın katılmasına izin verildiği için yaptırım kararı aldığını anımsatan Botenga, "Ancak Lübnan'da köyleri bombalayan, Filistin'de etnik temizlik yapan İsrail'e karşı yaptırım kararı alamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Botenga, "AB'nin kendi prensiplerine sahip çıkmaması çok büyük bir skandal" diyerek, İsrail-AB Ortaklık Anlaşması'nın insan hakları ilkelerine dayandığını anımsattı.

AB-İsrail ortaklığını bir "yalan" olarak nitelendiren Botenga, AB ülkelerini uluslararası hukuka saygı duymamakla suçladı.

"Büyük bir skandal"

AP milletvekili Kennes de anlaşmanın askıya alınamamasının, büyük bir skandal olduğunu belirterek, öte yandan AP üyesi olarak bu tür gelişmelere alışkın olduğunu dile getirdi.

AP'nin hala Gazze'deki yaşananları "çatışma" olarak adlandırmaya devam ettiğini ve olanlara "soykırım" diyemediğini vurgulayan Kennes, "Bu saçmalık." dedi.

Kennes, AB'nin çok hızlı bir şekilde güvenilirliğini kaybettiğinin altını çizerek, "Yani nasıl olur da AB olarak bir rejime uluslararası hukuka uyması, kurallara göre davranması gerektiğini söylerken, aynı anda kendiniz bunu ihlal edebilirsiniz?" ifadesini kullandı.

Bu tür çifte standartlardan herkesin bıktığına dikkati çeken Kennes, "Bu gerçekten büyük bir skandaldır ve yaşananlardan dolayı utanmaları gerekir. Çünkü sadece bugün uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmıyorlar, aynı zamanda Avrupa'daki gelecek nesillerin de omuzlarına bugün yaşananların sorumluluğunu yüklüyorlar." görüşünü paylaştı.

AB'nin büyük bir lobinin etkisi altında olduğunu, ancak bir taraftan da baskıyı hissettiğini belirten Kennes, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eminim ki (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi) Kaja Kallas ya da (AB Komisyonu Başkanı) Ursula von der Leyen gibi isimler uluslararası hukuk ihlalleri ve insani krizler nedeniyle geceleri çocuklarını nasıl öpüp yatıracaklarını kendileri de sorguluyordur."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB-İsrail Anlaşması Skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 11:28:22. #.0.4#
SON DAKİKA: AB-İsrail Anlaşması Skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.