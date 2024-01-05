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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell: Almanya İsrail'e Yaptırım Planına Karşı Çıkacak - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell: Almanya İsrail'e Yaptırım Planına Karşı Çıkacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'e yönelik muhtemel bir yaptırım planına Almanya'nın karşı çıkacağını belirtti. Borrell, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile Lizbon'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, İsrail'e yaptırım planlamadıklarını söyledi.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell: Almanya İsrail\'e Yaptırım Planına Karşı Çıkacak
05.01.2024 - 17:53,
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'e yönelik muhtemel bir yaptırım planına Almanya'nın karşı çıkacağını belirtti.

Borrell, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile Lizbon'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, İsrail'e yaptırım planlamadıklarını söyledi.

AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı gibi, Gazze'de çoğunluğu çocuk olmak üzere 22 bini aşkın sivilin ölümüne neden olan İsrail'e yönelik yaptırım uygulama ihtimali olup olmadığına ilişkin soru üzerine Borrell, şu an için böyle bir planın olmadığını söyledi.

Borrell, "Bazı Avrupa ülkelerinin, İsrail ile kökleri yüzyıllara dayanan bir ilişki içinde olduğu ve İsrail devletinin güvenliğinin, Almanya'nın da dediği gibi, kendi ulusal DNA'larının bir parçası olduğu bilinmekte. Bu devletlerin, İsrail'e karşı zorlayıcı tedbirleri kabul etmeleri pek olası değil." ifadesini kullandı.

Filistinlilere şiddet uygulayan yerleşimcilere yaptırım önerisi

Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ise işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinlilere şiddet uygulayan yerleşimcilere karşı yaptırım uygulanmasına yönelik öneri sunulacağını aktararak, "İsrail devletine değil ama Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik bu kabul edilemez şiddet eylemlerinden sorumlu olduğunu düşündüğümüz belirli kişilere yaptırım uygulanmasına yönelik somut bir öneri masaya geldiğinde, gerekli oy birliğinin sağlanıp sağlanamayacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'in Avrupa'daki en iyi müttefiki Almanya"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 7 Ekim sonrasında İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermelerini, ülkesinin Holokost'tan kaynaklanan tarihi sorumluluğuna bağlamıştı.

Alman hükümeti ülkede Filistin'e destek gösterilerini antisemitizmle mücadele gerekçesiyle engellerken de aynı nedeni öne sürmüştü.

Ülkede, bu süreçte Filistin yanlısı 100'den fazla gösterinin düzenlenmesine izin verilmezken, başkent Berlin'de öğrencilerin Filistin şalı ve üzerinde Filistin bayraklarının bulunduğu çıkartmalar taşıması yasaklanmıştı.

Bavyera eyaletinde ise Filistin yanlısı gösterilerde kullanılan "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" sloganına "antisemitik" olduğu gerekçesiyle yasak getirilmişti.

İsrail'i 7 Ekim sonrasında ziyaret eden ilk yabancı hükümet başkanı, Scholz olmuştu.

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, 7 Ekim'den bu yana verdiği koşulsuz ve sınırsız desteğin ardından Almanya'nın, ülkesinin "Avrupa'daki en iyi müttefiki haline geldiğini" açıklamıştı.

Kaynak: AA
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