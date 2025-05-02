AB, İsrail'in Suriye'ye Saldırılarının Durdurulmasını İstedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'i Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye davet etti.

El Anouni günlük basın toplantısında İsrail'in Suriye'ye saldırılarıyla ilgili bir soru üzerine açıklamalarda bulundu.

Sözcü, "AB, ilgili tüm aktörleri Suriye'nin toprak bütünlüğüne, kendi toprakları ve sınırları içindeki egemenliğine saygı göstermeye çağırıyor." dedi.

İsrail ile Suriye arasında Golan Tepeleri'ne dair 1974'te imzalanan ve tampon bölge ile silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarını belirleyen anlaşmaya değinen El Anouni, İsrail'i bu anlaşmaya da saygı göstermeye çağırdı.

Yaptırımların aşamalı kaldırılmasına dair süreç devam ediyor

El Anouni, bir gazetecinin Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı saldırıları hatırlatarak, AB'nin Esed rejimine yönelik yaptırımlarını aşamalı olarak kaldırma kararında bir değişiklik olup olmadığıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren El Anouni, ülkenin yeniden imarı için sektörel yaptırımların "geri döndürülebilir" şekilde kaldırılması konusunda kararlı olunduğunu ifade etti.

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenliyor. Son olarak bu sabah saatlerinde Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefin vurulduğu duyurulmuştu.