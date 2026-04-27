AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın İptali İçin Çoğunluk Sağlanamıyor - Son Dakika
AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın İptali İçin Çoğunluk Sağlanamıyor

27.04.2026 15:41
İsrail'in Gazze politikaları nedeniyle AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın iptali gündemde, ancak İtalya ve Almanya'nın vetoları nedeniyle gerekli çoğunluk sağlanamıyor. AP üyesi Andrews, anlaşmanın insan hakları maddesine rağmen ilerleme kaydedilemediğini belirtiyor.

İsrail'in Gazze'deki politikaları, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın iptalini gündeme getirdi. 2000'de yürürlüğe giren anlaşma, İsrail'e gümrük avantajları sağlıyor ve insan haklarına saygıyı şart koşuyor. Ancak AP üyesi Barry Andrews, İtalya ve Almanya'nın vetoları nedeniyle AB Konseyi'nde gerekli çoğunluğun sağlanamadığını söyledi. Anlaşmanın askıya alınması için 27 üyeden en az 15'inin ve 292,5 milyon nüfusun olumlu oyu gerekiyor.

Andrews, İsrailli şirketlerin yararlandığı Ufuk Avrupa programının geleceğine Avrupa Komisyonu'nun karar vereceğini belirtti. Ayrıca AB'nin Engelleme Mevzuatı'nı devreye sokması gerektiğini vurguladı. Netanyahu hakkındaki UCM tutuklama kararına ilişkin ise 'Evet' yanıtını verdi. İsrail'in Filistinlilere yönelik idam yasası, insan hakları ihlalleri ve AB'nin yetersiz kınamaları eleştiriliyor.

İnsan Hakları, Almanya, İtalya, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın İptali İçin Çoğunluk Sağlanamıyor - Son Dakika

21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı
Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü
SON DAKİKA: AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın İptali İçin Çoğunluk Sağlanamıyor - Son Dakika
