AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın İptali İçin Çoğunluk Sağlanamıyor

İsrail'in Gazze'deki politikaları, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın iptalini gündeme getirdi. 2000'de yürürlüğe giren anlaşma, İsrail'e gümrük avantajları sağlıyor ve insan haklarına saygıyı şart koşuyor. Ancak AP üyesi Barry Andrews, İtalya ve Almanya'nın vetoları nedeniyle AB Konseyi'nde gerekli çoğunluğun sağlanamadığını söyledi. Anlaşmanın askıya alınması için 27 üyeden en az 15'inin ve 292,5 milyon nüfusun olumlu oyu gerekiyor.

Andrews, İsrailli şirketlerin yararlandığı Ufuk Avrupa programının geleceğine Avrupa Komisyonu'nun karar vereceğini belirtti. Ayrıca AB'nin Engelleme Mevzuatı'nı devreye sokması gerektiğini vurguladı. Netanyahu hakkındaki UCM tutuklama kararına ilişkin ise 'Evet' yanıtını verdi. İsrail'in Filistinlilere yönelik idam yasası, insan hakları ihlalleri ve AB'nin yetersiz kınamaları eleştiriliyor.