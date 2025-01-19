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AB Komiseri Türkiye'yi Ziyaret Edecek

AB Komiseri Türkiye\'yi Ziyaret Edecek

Hadja Lahbib, Türkiye'de insani yardım ve AB ilişkileri konularında görüşmeler yapacak.

19.01.2025 18:20
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(ANKARA) - AB Hazırlıklılık, Kriz Yönetimi ve Eşitlik Komiseri Hadja Lahbib, 20-22 Ocak tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Lahbib'in yarın görüşeceği, görüşmede, bölgedeki insani yardım ve sivil koruma konularında atılabilecek ortak adımlar ile Türkiye–AB ilişkilerinin ele alınacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, AB Hazırlıklılık, Kriz Yönetimi ve Eşitlik Komiseri Hadja Lahbib, yarın Türkiye'ye geliyor. 20-22 Ocak tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek Lahbib, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Fidan ve Lahbib görüşmesinde, bölgedeki insani yardım ve sivil koruma konularında atılabilecek ortak adımlar ile Türkiye–AB ilişkileri ele alınacak.

Bakan Fidan'ın AB Komiseri Lahbib ile görüşmede, Suriye'nin yeniden inşasında AB başta olmak üzere uluslararası toplumun vakit kaybetmeden adım atmasının önemini vurgulaması, bu kapsamda altyapı projeleri ve insani yardımların ulaştırılmasında Türkiye'nin her türlü işbirliğine hazır olduğunu iletmesi bekleniyor. Fidan'ın ayrıca, Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve düzenli geri dönüşünü sağlamak için atılabilecek ortak adımları aktarması ve Suriye'den Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin bertaraf edilmesi konusunda AB'den beklentileri iletmesi öngörülüyor.

Fidan'ın ikili görüşmede ayrıca, Suriye'ye yönelik yaptırımların, kritik sektörler başta olmak üzere kaldırılması çağrısını yinelemesi, Türkiye–AB Ortaklık Konseyi ve Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının düzenlenmesi ile temasların artırılmasının, hem Türkiye–AB ilişkileri hem de içinden geçilen süreçteki işbirliği açısından önem taşıdığını vurgulaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Hakan Fidan, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

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