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AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas, Özbekistan'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas, Özbekistan'da temaslarda bulundu

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te çeşitli temaslarda bulundu. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşen Schinas, AB ile Özbekistan arasındaki işbirliği meselelerini ele aldı. Ayrıca, Orta Asya-AB ilişkilerinin genişletilmesine yönelik planlar ve bölgesel meseleler de görüşüldü.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas, Özbekistan\'da temaslarda bulundu
16.01.2024 - 19:03,  Güncelleme: 19:10
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te çeşitli temaslarda bulundu.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'ı kabul ederek, taraflar arasındaki işbirliği meselelerini görüştü.

Görüşmede Schinas, AB ile Özbekistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yılı dolayısıyla Mirziyoyev'i kutlayarak, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in selam ve iyi dileklerini iletti.

Özbekistan ile AB arasındaki çok taraflı işbirliğinin daha da genişletilmesine ilişkin konuları gözden geçiren taraflar, son yıllarda işbirliğinin çok daha aktif hale gelmesinden duydukları memnuniyet dile getirdi.

Görüşmede taraflar, AB ile Orta Asya arasındaki ilişkilerin genişletilmesine yönelik hayata geçirilmekte olan "yol haritası", bu yıl Özbekistan'da gerçekleştirilmesi planlanan Orta Asya-AB Birinci Zirvesi ile AB ve Orta Asya arasındaki ulaşım ve taşımacılık alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin 29-30 Ocak'ta Brüksel'de yapılacak Küresel Ağ Geçidi Yatırımcı Forumu'na hazırlıkla ilgili meseleleri ele aldı.

Görüşmede taraflar ayrıca Afganistan'a insani yardım da dahil bölgesel meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Margaritis Schinas, ülkedeki temasları kapsamında ayrıca Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektifiyle ilgili konuları görüştü.

Görüşmede Schinas ve Saidov, taraflar arasındaki ekonomik ve kamu diplomasisi, sürdürülebilir kalkınma alanlarında işbirliğinin daha da geliştirilmesi meselelerinin yanı sıra Özbekistan-AB ve Orta Asya-AB formatlarında 2024'ün ortak gündemiyle ilgili konuları da ele aldı.

Kaynak: AA
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