AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Tacikistan\'da Temaslarda Bulundu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de çeşitli temaslarda bulundu.

Tacikistan'ın "Khovar" ulusal haber ajansına göre, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas, Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda ile bir araya gelerek taraflar arasındaki işbirliği meselelerini ele aldı.

Görüşmede karşılıklı ilişkilerin durumu ve perspektiflerine ilişkin fikir alışverişinde bulunan taraflar, Tacikistan ile AB arasında güvenlik, ulaştırma, ekonomi, ticaret ve diğer alanlardaki işbirliğinin her geçen yıl giderek güçlendiğini kaydetti.

Rasulzoda, Tacikistan'ın dış politikasında AB ile işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiklerine dikkati çekerken ülkesinin AB ile tarım, enerji, madencilik ve tekstil alanlarındaki işbirliğini daha da geliştirmek istediğini belirtti.

Schinas da taraflar arasındaki mevcut işbirliğinin durumunun tarafların bu konuda istekli olduklarının bir göstergesi olduğunu ifade ederken AB'nin bu işbirliğini daha da geliştirmekte yana olduğunu vurguladı.

Görüşmede taraflar, gelecekte karşılıklı ilişkileri daha da genişletmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Schinas, ayrıca Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya gelerek ülkesi ile AB arasındaki siyasi, ekonomik ve insani alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Taraflar ayrıca bölgesel güvenlik, Afganistan'daki durum, terör ve diğer tehditlerle ilgili konuları ele aldı.