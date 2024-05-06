AB Komisyonu Başkanı: AB ile Çin arasındaki ekonomik rekabet adil olmalı - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkanı: AB ile Çin arasındaki ekonomik rekabet adil olmalı

AB Komisyonu Başkanı: AB ile Çin arasındaki ekonomik rekabet adil olmalı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ile Çin arasındaki ekonomik rekabetin adil olması ve dengesizliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi. Von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Von der Leyen, Çin'in sübvansiyonlarının Avrupa'da sanayisizleşmeye yol açabileceğini belirtti ve piyasadaki dengesizliklerin endişe kaynağı olduğunu dile getirdi. Ayrıca, AB'nin ham madde bağımlılığını azaltmak için kaynaklarını çeşitlendirmeyi önemsediğini ve Avrupa-Çin diyaloğunun hiç olmadığı kadar gerekli olduğunu vurguladı.

06.05.2024 15:23
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ile Çin arasındaki ekonomik rekabetin adil olması ve dengesizliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Paris'te bir araya geldi.

Üçlü görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen von der Leyen, ekonomik ve jeopolitik konuların masaya yatırıldığını, AB ile Çin arasındaki ekonomik rekabetin "adil olması ve dengesizliklerin giderilmesi gerektiğini" ifade etti.

Piyasadaki dengesizliklerin "endişe kaynağı" olduğunu dile getiren von der Leyen, "Şirketlerimizi, ekonomimizi savunacağız. Gerektiği takdirde bunu yapmaktan asla çekinmeyeceğiz." dedi.

"Çin'in sübvansiyonları, Avrupa'da sanayisizleşmeye yol açabilir"

Çin'in elektrikli araç ve çelik endüstrilerine yönelik devlet sübvansiyonlarının Avrupa endüstrileri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve "Avrupa'da sanayisizleşmeye" yol açabileceğini belirten von der Leyen, " Dünya, Çin'in üretim fazlasını absorbe edemez." diye konuştu.

Pazara erişimdeki dengesizliklerin sürdürülebilir olmadığını ve ele alınması gerektiğini ifade eden von der Leyen, dengesizlikleri denetlemek için AB'nin sahip olduğu araçları kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

Von der Leyen, "Avrupa, kendi ülkesinde sanayisizleşmeye yol açabilecek piyasa bozucu uygulamaları kabul edemez." ifadesini kullandı.

"Çin'in Rusya ve İran üzerindeki etkisine" vurgu

AB'nin ham madde bağımlılığını azaltmak için kaynaklarını çeşitlendirmeyi önemsediğini kaydeden von der Leyen, bu amaçla ham madde temin edilen ülkelerin sayısını artırmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Liderlerin, Avrupa ve Çin'in dünya barışı ve güvenliğiyle ilgili ortak çıkarlara sahip olduğu konusunda mutabık kaldığını belirten von der Leyen, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Çin'in Rusya üzerindeki tüm etkisini kullanacağına güveniyoruz." dedi.

Von der Leyen, Şi'nin Rusya'nın "sorumsuz nükleer tehditlerini tırmandırmamasında" önemli rol oynadığına işaret ederek, "Rusya'nın süren nükleer tehditleri karşısında Başkan Şi'nin bunu yapmaya devam edeceğinden eminim." dedi.

İran'ın bölgedeki istikrara "doğrudan tehdit oluşturduğunu" belirten von der Leyen, "Çin'in İran'ın balistik füzelerinin ve insansız hava araçlarının sorumsuzca yayılmasının önlenmesinde önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

"Avrupa-Çin diyaloğu, hiç olmadığı kadar gerekli"

Elysee Sarayı da X hesabından üçlü görüşme öncesi Macron'un açıklamalarının yer aldığı video paylaştı.

Macron, Çin ile Avrupa arasındaki ekonomik ilişkilerde herkes için adil kuralları savunduğunu ifade ederek, "Kıtamızın geleceği, çok açık bir şekilde Çin ile ilişkilerimizi dengeli bir şekilde geliştirmeye devam etme kapasitemize bağlı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Fransız lider, Avrupa-Çin diyaloğunun hiç olmadığı kadar gerekli olduğunu vurguladı. Macron, Ukrayna ve Orta Doğu'daki büyük krizler konusunda Çin ile işbirliğinin belirleyici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı: AB ile Çin arasındaki ekonomik rekabet adil olmalı - Son Dakika

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