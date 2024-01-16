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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Blinken ile görüştü: 'Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmaz' - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Blinken ile görüştü: 'Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmaz'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüğünü belirterek, 'Ukrayna'ya şimdi ve AB'deki geleceğine yönelik desteğimiz sarsılmazdır.' ifadesini kullandı. Von der Leyen, Blinken ile Ukrayna ve Orta Doğu'daki son durumu ele aldıklarını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Blinken ile görüştü: \'Ukrayna\'ya desteğimiz sarsılmaz\'
16.01.2024 - 22:15,
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüğünü belirterek, " Ukrayna'ya şimdi ve AB'deki geleceğine yönelik desteğimiz sarsılmazdır." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 54. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Blinken ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından von der Leyen, X üzerinden yaptığı açıklamada, Blinken ile Ukrayna ve Orta Doğu'daki son durumu ele aldıklarını duyurdu.

Von der Leyen, "Ukrayna'ya şimdi ve AB'deki geleceğine yönelik desteğimiz sarsılmazdır. Orta Doğu'da istikrara duyulan ihtiyacı, Gazze'ye insani yardım erişiminin arttırılmasını ve gelecek günler için hazırlıkları ele aldık. Ayrıca Kızıldeniz'deki endişe verici durumu ve bu duruma tepkilerimizi görüştük." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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