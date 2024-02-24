AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna'ya destek mesajını yineledi - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna'ya destek mesajını yineledi

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna\'ya destek mesajını yineledi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'daki savaşın 2'nci yıl dönümünde Kiev'den destek mesajını yineledi. Von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın yıl dönümünde Kiev'e gittiğini duyurdu ve Ukrayna'nın tamamen özgür olana kadar finansal, ekonomik, askeri ve etik açıdan desteklerinin süreceğini belirtti. Von der Leyen'e, AB Dönem Başkanı Belçika'nın Başbakanı Alexander de Croo da eşlik ediyor.

24.02.2024 11:25  Güncelleme: 11:28
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'daki savaşın 2'nci yıl dönümünde Kiev'den destek mesajını yineledi.

Von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşın yıl dönümünde Kiev'e gittiğini duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı, "Ukrayna tümüyle özgür olana dek finansal, ekonomik, askeri ve etik açıdan desteği sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen'e, AB Dönem Başkanı Belçika'nın Başbakanı Alexander de Croo da eşlik ediyor.

Von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile savaşın yıl dönümü nedeniyle ortak açıklama yapmış, Ukrayna'ya ekonomi, askeri ve savunma alanlarında desteğin süreceğini vurgulamıştı.

Açıklamanın AB adına değil, AB'nin üç kurumunun liderlerinin kendi isimleriyle yapılması dikkati çekmişti.

Daha sonra Macaristan'ın muhalefeti nedeniyle açıklamanın üye ülkelerin tümünün rızasıyla yapılamadığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA

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