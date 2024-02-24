AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna\'ya destek mesajını yineledi

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'daki savaşın 2'nci yıl dönümünde Kiev'den destek mesajını yineledi.

Von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşın yıl dönümünde Kiev'e gittiğini duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı, "Ukrayna tümüyle özgür olana dek finansal, ekonomik, askeri ve etik açıdan desteği sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen'e, AB Dönem Başkanı Belçika'nın Başbakanı Alexander de Croo da eşlik ediyor.

Von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile savaşın yıl dönümü nedeniyle ortak açıklama yapmış, Ukrayna'ya ekonomi, askeri ve savunma alanlarında desteğin süreceğini vurgulamıştı.

Açıklamanın AB adına değil, AB'nin üç kurumunun liderlerinin kendi isimleriyle yapılması dikkati çekmişti.

Daha sonra Macaristan'ın muhalefeti nedeniyle açıklamanın üye ülkelerin tümünün rızasıyla yapılamadığı öğrenilmişti.