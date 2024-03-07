AB Komisyonu İsrail bayrağı yansıtmasının maliyetine tepki

Güncel

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri Mick Wallace ve Clare Daly, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu binasına İsrail bayrağı yansıtılmasının on binlerce avroluk maliyetinin vatandaşların vergilerinden karşılanmasına tepki gösterdi.

İrlanda merkezli haber sitesi The Ditch'in X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, AB Komisyonunun bulunduğu Berlaymont binasına, Ekim 2023'te, İsrail bayrağının yansıtılması için özel bir firmaya 28 bin 520 avro ödendi.

The Ditch, söz konusu siparişin faturasını da paylaştı.

İrlandalı milletvekili Wallace, X paylaşımında, İsrail bayrağının AB vatandaşlarının vergisi kullanılarak yansıtılmasına " 'Avrupa'nın Kraliçesi' AB Başkanınız (Ursula ) von der Leyen, Filistin'deki siyonist yerleşimci sömürge projesini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa vatandaşları, AB binalarında İsrail bayrağı ile Gazze'deki soykırıma destek gösterisinin bedelini ödemek zorunda kalıyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Daly de sosyal medya paylaşımında, AB vatandaşlarının vergisiyle böyle bir ödeme yapılmasını eleştirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e tepki gösteren Daly, "28 bin 520 avro değerinde tweet. Bu tutar, İsrail Gazze'yi enkaza çevirirken Bayan Soykırım'ın (Ursula von der Leyen) bizim adımıza koşulsuz destek tweeti atabilmesi için Komisyon binasına İsrail bayrağı yansıtmanın maliyetiydi." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu binasına 7 Ekim 2023 gecesinde İsrail bayrağı yansıtılmıştı. İsrail'e verdiği koşulsuz destek nedeniyle eleştirilerin hedefindeki AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, buna ilişkin paylaşımında "AB, İsrail'in yanında." ifadesine yer vermişti.