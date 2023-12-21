 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AB Komisyonu Kurtların Koruma Statüsünü Değiştirmeyi Önerdi - Son Dakika
Üye Girişi

AB Komisyonu Kurtların Koruma Statüsünü Değiştirmeyi Önerdi

AB Komisyonu, artan popülasyonu ve olumsuz etkilerini gerekçe göstererek kurtların sıkı koruma altında olan uluslararası statüsünü koruma altında olarak değiştirmeyi önerdi. Kurt avlanmasının önünü açmak için atılan bu adım, uluslararası Bern Sözleşmesi kapsamında yapılan analizler sonucunda ortaya çıktı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kurt sürülerinin yoğunlaşmasının hayvancılık için bir tehlike olduğunu belirterek yerel otoritelere daha fazla esneklik talep etti.

AB Komisyonu Kurtların Koruma Statüsünü Değiştirmeyi Önerdi
21.12.2023 - 13:53,
Abone Ol

AB Komisyonu, "artan popülasyonu ve olumsuz etkilerini" gerekçe göstererek kurtların "sıkı koruma altında" olan uluslararası statüsünü "koruma altında" olarak değiştirmeyi önererek kurtların avlanmasının önünü açmak için ilk adımı attı.

Komisyon, AB ve üye devletlerin taraf olduğu uluslararası Bern Sözleşmesi kapsamında kurtların koruma statüsünün değiştirilmesine ilişkin teklifte bulundu.

Yapılan analizlerin ardından kurtların statüsünün "sıkı koruma altında"dan "koruma altında" olarak değiştirilmesinin önerildiğini bildiren Komisyon, ayrıca yerel yönetimlere "gerektiğinde daha fazla esneklik sağlanması" amacıyla yasal çerçevenin güncellenmesini de gündeme getirdi.

Teklife gerekçe olarak "kurt sürülerinin artan popülasyonu, çiftlik hayvanlarına saldırılar ile çiftçiler ve avcılar arasındaki çatışmalar" gösterildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, teklife ilişkin, "Kurtların geri dönüşü Avrupa'daki biyoçeşitlilik için iyi bir haber. Ancak kurt sürülerinin Avrupa'nın bazı bölgelerinde yoğunlaşması özellikle hayvancılık için gerçek bir tehlike haline geldi. Kurt sürülerinin yoğunluğunu daha etkili şekilde idare edebilmek için yerel otoriteler daha fazla esneklik talep etmekte ve Avrupa düzeyinde bu kolaylaştırılmalıdır. Hem biyoçeşitliliği hem de kırsal geçim kaynaklarımızı korumak için hedefe yönelik çözümler bulabileceğimize ve bulacağımıza yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon'un teklifi, üye devletlerce kabul edilmesi halinde AB tarafından Bern Sözleşmesi Daimi Komitesine sunulacak.

Konsey ve Komite'de alınacak kararların sonucuna bağlı olarak Komisyon, kurtların AB içindeki koruma statüsünün değiştirilmesini teklif edebilecek.

Koruma statüsünün değiştirilmesiyle AB'de kurtların avlanmalarına izin verilmiş olacak.

WWF'den tepki

Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfından (WWF) yapılan açıklamada, söz konusu teklife tepki göstererek Von der Leyen'in "şimdiye kadar kaydettiği başarılarını, siyasi çıkarları için feda ettiği" kaydedildi.

Söz konusu teklifin, iddiaları destekleyecek bilimsel kanıtlar olmadan sunulduğunu savunan WWF, AB üye devletlerini bu teklifi reddetmeye çağırdı.

WWF, daha önce hiçbir AB Komisyonu Başkanı'nın uluslararası koruma statüsü altındaki bir türün statüsünün düşürülmesini teklif etmediğine vurgu yaparak kasımda İsviçre'nin sunduğu aynı öneriyi AB'nin reddettiğini hatırlattı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Hayvan Hakları, Avrupa Birliği, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Kurtların Koruma Statüsünü Değiştirmeyi Önerdi - Son Dakika


13:27
Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:16
Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16
Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:10
Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
12:40
Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
12:34
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt
11:21
Motorine okkalı zam geliyor Motorine okkalı zam geliyor
11:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı

Son Dakika
13:27 Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:16 Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16 Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:10 Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
12:40 Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
12:34 Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt
11:21 Motorine okkalı zam geliyor
11:13 Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13 Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi
11:08 İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 13:54:50. #1.12#
SON DAKİKA: AB Komisyonu Kurtların Koruma Statüsünü Değiştirmeyi Önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement