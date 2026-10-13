AB Komisyonu, Lübnan Destek Misyonu'nu 2027 başında başlatmayı planlıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, AB'nin kurulması kararlaştırılan yeni Lübnan Destek Misyonunun (EUSM Lebanon) 2027 başlarında faaliyete geçmesini planladıklarını söyledi.

El Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, dün kurulmasına karar verilen AB Lübnan Destek Misyonuna dair açıklamalarda bulundu.

Misyona ilişkin operasyonel planlamaların sürdüğünü aktaran el Anouni, misyonun 2027 başlarında faaliyete geçmesini planladıklarını belirtti.

El Anouni, misyon kapsamında görevlendirilmesi planlanan personel sayısı gibi ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını söyledi.

AB Konseyinden dün yapılan açıklamada, misyonun oluşturulmasının kabul edildiği ve başlangıç görev süresinin 3 yıl olarak belirlendiği bildirilmişti.

Açıklamada, misyonun Lübnan Silahlı Kuvvetlerine danışmanlık ve eğitim desteği sağlayacak askeri ve İç Güvenlik Kuvvetlerine danışmanlık ve uzmanlaşmış eğitim desteği sağlayacak sivil ayaktan oluşacağı aktarılmıştı.