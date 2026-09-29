AB Komisyonu, Sebte'deki göç girişiminin ardından 5 maddelik planı sundu - Son Dakika
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AB Komisyonu, Sebte'deki göç girişiminin ardından 5 maddelik planı sundu

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AB Komisyonu, ani ve kitlesel yasa dışı geçişleri önlemek için 5 maddelik yeni planını üye ülkelere sundu. Plan, 30-31 Temmuz'da Sebte'de yaşanan düzensiz göç girişiminin ardından 1 Ekim'de Lüksemburg'daki AB İçişleri Bakanları Toplantısı'nda görüşülecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ani ve kitlesel yasa dışı geçişleri önlemek, bunlara hazırlıklı olmak ve dış sınırları korumaya yönelik 5 maddelik yeni planını önerdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 30-31 Temmuz'da İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de (Ceuta) yaşanan düzensiz göç girişiminin ardından bu alanda mücadelenin artırılmasını hedefleyen plan üye ülkelere sunuldu.

Plan düzensiz göçü önlemek için ortak ülkelerle işbirliğini artırma, AB dış sınırlarını güçlendirme, erken uyarı sistemlerini iyileştirme, göçmen kaçakçılığı ağlarını ortadan kaldırma ve geri dönüşleri destekleme maddelerini içeriyor.

Yeni planla, ortak ülkelerle işbirliğini artırma kapsamında düzensiz göçün temel nedenleriyle mücadele edilmesi, Akdeniz'de gençlere imkanlar sağlayacak "Gençlik Beceri ve İstihdam Girişimi" ve AB'ye yasal geçişleri teşvik etmek için yeni Geçiş Ofislerinin (Gateway ofisleri) kurulması öneriliyor.

Ayrıca, ortak ülkelerle, AB'nin sınır koruma ajansı Frontex, AB Polis Teşkilatı (Europol), AB Adli İşbirliği Ajansı (Eurojust) arasında daha yakın işbirliği oluşturulması ve Avrupa Sınır Gözetim Sistemi (EUROSUR) Koordinasyon Merkezlerinin kurulması öngörülüyor.

Dış sınırların güçlendirilmesi kapsamında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "Birliğin Durumu" konuşmasında açıkladığı "Avrupa acil durum müdahale mekanizması" üzerinde çalışmalar yürütülecek.

Plan kapsamında, Frontex'in daimi personel sayısının artırılması, yetkisinin genişletilmesi, geri gönderme operasyonlarında daha etkin rol üstlenmesi gibi adımları içeren AB Komisyonunun önerisi de sunulacak.

Muhtemel krizlerin takibi ve erken uyarı sistemlerinin iyileştirilmesi maddesi altında da Frontex'e sosyal medya üzerinden takip yapabilme yetkisinin verilmesi öngörülüyor.

Üye ülkelerle hızlı işbirliğini ve bilgi paylaşımını sağlayacak yeni protokolleri içeren çerçevenin geliştirilmesi, ortak ülkelerle yasa dışı göçü teşvik eden çevrim içi içeriklerin tespiti ve bunlara gerekli yanıtın verilmesini içeren yeni dijital ortaklıkların kurulması hedefleniyor.

Göçmen kaçakçılığı ağlarının ortadan kaldırılmasına yönelik hedeflerin arasında da finans kuruluşları ve 2015'te başlatılan AB İnternet Forumu dahil çevrim içi platformlarla işbirliğinin güçlendirilmesi, bunların kaçakçılık faaliyetlerini tespit edebilme ve üye ülkelere bu alanda destek vermesini sağlamayı içeriyor.

Europol'un üye ülkelere istihbarat, koordinasyon ve operasyon desteğinde bulunan Avrupa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Merkezinin (ECAMS) güçlendirilmesi de planlanıyor.

Geri dönüşlerin desteklenmesi kapsamında da üçüncü ülkelerle geri kabul konusunda işbirliğinin artırılması, idari yükün azaltılması için prosedürlerin dijitalleştirilmesi teklif ediliyor.

AB Komisyonunun bugün sunduğu 5 maddelik plan, 1 Ekim'de Lüksemburg'da düzenlenecek AB İçişleri Bakanları Toplantısı'nda üye ülkelerle görüşülecek.

Kaynak: AA
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