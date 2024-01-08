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AB Komisyonu Üyesi: Avrupa için daha çok yasal göç yoluna ihtiyaç var

AB Komisyonu'nun iç işlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Avrupa'nın demografik nedenlerle göçmenlerin sağlayacağı iş gücüne ihtiyaç duyduğunu belirterek, Avrupa için daha çok yasal göç yolunun açılması gerektiğini kaydetti. Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığının düzenlediği oturumda konuşan Johansson, göçmenler için yasal göç imkanı tanınmasının göç sorununu çözmekte faydalı olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu Üyesi: Avrupa için daha çok yasal göç yoluna ihtiyaç var
08.01.2024 - 18:44,
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun iç işlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Avrupa'nın demografik nedenlerle göçmenlerin sağlayacağı iş gücüne ihtiyaç duyduğunu belirterek, Avrupa için daha çok yasal göç yolunun açılması gerektiğini kaydetti.

Johansson, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaptığı ziyarette, Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığının düzenlediği "Ortak Göç Sorununa Avrupa Çözümleri" oturumuna katıldı.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de göç sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, göç meselesinin tüm Avrupa'ya ait bir sorun olduğunu belirterek, bu soruna AB'nin ortak bir çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'yle işbirliği vurgusu

Çözümün insan kaçakçılarına, Avrupa prosedürleri ve Avrupa değerleriyle uyumlu yasal bir cevap olması gerektiğini ifade eden Miçotakis, düzensiz göç sayısında gözlemlenen azalmada Türkiye ile yapılan işbirliğinin payının büyük olduğunu kaydetti.

Başbakan Miçotakis, öte yandan, AB Komisyonun onay verdiği, Türk vatandaşlarının 10 Ege adasına girişinde vize kolaylığı sağlayacak yeni uygulamadan hem Türkiye'nin hem de bu adalardaki yerel halk ve idarecilerin memnun olduğunu belirtti.

Göç sorunu için AB'nin göç bütçesinden daha fazla pay ayrılması gerektiğini belirten Miçotakis, düzensiz göçle mücadelenin yasal göç yollarının açılmasıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Miçotakis'in konuşmasının ardından Keridis ile oturuma katılan Johansson, göçmenler için yasal göç imkanı tanınmasının göç sorununu çözmekte çok faydalı olduğunu vurguladı.

AB'nin demografik nedenlerle göçe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Johansson, "Bizim toplumlarımız, iş piyasalarımız iş gücüne ihtiyaç duyuyor." dedi.

Ylva Johansson, hem mülteciler hem de çalışma amacıyla Avrupa'ya giden göçmenler için yasal yollarla göçün en güvenli yol olduğunun altını çizdi.

Düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atan insan kaçakçılarının engellenmesi gerektiğine işaret eden Johansson, "Göç için daha çok yasal yol açmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Johansson, Avrupa'nın, düzensiz göç kaosundan uzaklaşıp bu meselenin düzene oturtulması gerektiğini belirterek, göçmenlerin toplum içindeki entegrasyonunun önemine de dikkati çekti.

Keridis ise Yunanistan'ın ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin iltica başvurularını değerlendirmede, yasal yollarla ülkeye göç edenlerin oturma ve çalışma izinlerini sağlamaktan daha hızlı davrandığına işaret ederek, bunun değişmesi gerektiğini vurguladı.

Yunanistan'ın ekonomik kriz ve Kovid-19 salgını döneminde ihtiyaç duymadığı iş gücüne, pandemi sonrası çok ihtiyaç duyduğunu belirten Keridis, bu açığın kapatılması için yasal göç yollarından gelecek iş gücüne gerek duyulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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