Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Filistin ve İsrail temaslarının ardından Gazze'ye insani yardımların artırılması için daha fazla kara geçiş yolunun açılması çağrısı yaptı.
Lenarcic, gün içinde Ürdün, Filistin ve İsrail'deki görüşmelerinin ardından Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun saldırılarıyla insani felaketin derinleştiği Gazze Şeridi'ne insani yardımların havadan ulaştırılmasının "etkili ve yeterli olmadığını" söyledi.
İsrailli muhataplarını işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıların, evlerin yıkılması, Yahudi yerleşimci şiddeti ve İsrail ordusunun baskınlarının artması konusunda uyardığını aktaran Lenarcic, bir an önce ateşkes sağlanması ve Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi çağrısında bulundu.
Lenarcic, İsrailli yetkililere Gazze'deki can kaybı sayısının çok yüksek olduğu, bunun uluslararası insancıl kanunların çiğnendiğine ilişkin kaygıları beraberinde getirdiğini söylediğini aktardı.
AB'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için deniz yolunun kullanılması girişimine destek verdiğini kaydeden Lenarcic, buna rağmen kara yolunun yardımların miktarı ve dağıtımı konusunda en etkin yöntem olduğunu ve İsrailli muhataplarına daha fazla geçiş noktası açması çağrısında bulunduklarını dile getirdi.
Lenarcic, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'in insani yardımı artırması yönündeki kararına rağmen Gazze'ye ulaşan yardımların azaldığına dikkati çekerek, bu nedenle yeni kara geçiş rotalarının açılması ve yardımların etkin şekilde dağıtılabilmesi için ateşkes çağrısını yinelediklerini vurguladı.
Son Dakika › Güncel › AB Komisyonu üyesi Gazze'ye daha fazla kara geçiş yolunun açılmasını istedi - Son Dakika
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