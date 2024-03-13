Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira, Gazze'ye kara yoluyla insani yardım girişlerine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini söyledi.
Ferreira, AP Genel Kurulunda yapılan "Gazze'de kitlesel açlık tehlikesi ve insani yardım sevkiyatlarına yönelik saldırılar" başlıklı oturumda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell adına söz aldı.
AB Komisyonu üyesi Ferreira, "Her gün görmeye devam ettiğimiz trajik olaylar; savaşın sona erdirilmesi, insani yardımların büyük ölçüde arttırılması ve esirlerin serbest bırakılmasının mutlak aciliyetini bize ciddi bir şekilde hatırlatıyor." ifadesini kullandı.
AB'nin, "çatışmalara sürdürülebilir ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak insani ara" verilmesi için yürütülen müzakereleri desteklediğini aktaran Ferreira, İsrail'in "kendini savunma hakkını" uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku doğrultusunda uygulaması gerektiğini ifade etti.
Ferreira, Gazze'de sivillerin açlıktan öldüğünü ve bölgede sağlık sisteminin çöktüğünü söyledi.
İsrail'in Refah bölgesine saldırı planından endişe duyulduğunu belirten Ferreira, "Uluslararası toplumun sivilleri hem açlıktan hem de şiddetten korumak için harekete geçmesi gerekiyor. Gazze'deki durumdan endişe duyan herkes, insani yardım konvoylarının engellenmeden kara yolundan erişimine izin vermesi için İsrail hükümetine baskı yapmalıdır." dedi.
Ferreira, insani yardımların kara yolu dışında ulaştırılması için uygulanan diğer yöntemlerin "yetersiz" olduğunu dile getirerek, AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) ile çalışmaya ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) desteklemeye devam edeceğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › AB Komisyonu Üyesi: İsrail'e Gazze'ye insani yardım girişine izin vermesi için baskı yapılmalı - Son Dakika
Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanının çevresindeki linyit madeni sahası için kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanı kararıyla iptal edildi.
DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, Habertürk canlı yayınında yarıştan çekileceği iddialarına yanıt vererek, adaylıktan çekilmeyeceğini ve seçimlere kadar çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Beştaş, sandık güvenliğinin sağlanması için gayret göstereceklerini ve seçmenlerden destek beklediklerini ifade etti.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'da Ramazan Özel Konseri'nde İstanbul türküleri, ilahiler, mehteran marşları, fasıl müzikleri ve halk dansları gibi eserleri seslendirdi. Konserde solistlerin yanı sıra sahne gösterileri de büyük ilgi gördü.
Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında Ziraat Bankkart, Polonya deplasmanında Jastrzebski Wegiel'e 3-0 yenildi. Rövanş maçı Ankara'da oynanacak.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin artık hiçbir ittifak içerisinde yer almayacağını belirterek, eleştirilere yanıt verdi. Kavuncu, Sultangazi'de seçim çalışmalarına devam ederken, İstanbul'da daha iyi bir kent olması için projelerini anlattı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'u eleştirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?