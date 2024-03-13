AB Komisyonu Üyesi: İsrail'e Gazze'ye insani yardım girişine izin vermesi için baskı yapılmalı - Son Dakika
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AB Komisyonu Üyesi: İsrail'e Gazze'ye insani yardım girişine izin vermesi için baskı yapılmalı

AB Komisyonu Üyesi Elisa Ferreira, Gazze'ye insani yardım girişlerine izin verilmesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini söyledi. Ferreira, Gazze'de kitlesel açlık tehlikesi ve insani yardım sevkiyatlarına yönelik saldırılar konusunda endişelerini dile getirdi ve İsrail hükümetine kara yolundan erişime izin verilmesi için baskı yapılması gerektiğini vurguladı. AB'nin insani yardımları desteklemeye devam edeceğini belirtti.

13.03.2024 23:49  Güncelleme: 23:51
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira, Gazze'ye kara yoluyla insani yardım girişlerine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini söyledi.

Ferreira, AP Genel Kurulunda yapılan "Gazze'de kitlesel açlık tehlikesi ve insani yardım sevkiyatlarına yönelik saldırılar" başlıklı oturumda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell adına söz aldı.

AB Komisyonu üyesi Ferreira, "Her gün görmeye devam ettiğimiz trajik olaylar; savaşın sona erdirilmesi, insani yardımların büyük ölçüde arttırılması ve esirlerin serbest bırakılmasının mutlak aciliyetini bize ciddi bir şekilde hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

AB'nin, "çatışmalara sürdürülebilir ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak insani ara" verilmesi için yürütülen müzakereleri desteklediğini aktaran Ferreira, İsrail'in "kendini savunma hakkını" uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku doğrultusunda uygulaması gerektiğini ifade etti.

Ferreira, Gazze'de sivillerin açlıktan öldüğünü ve bölgede sağlık sisteminin çöktüğünü söyledi.

İsrail'in Refah bölgesine saldırı planından endişe duyulduğunu belirten Ferreira, "Uluslararası toplumun sivilleri hem açlıktan hem de şiddetten korumak için harekete geçmesi gerekiyor. Gazze'deki durumdan endişe duyan herkes, insani yardım konvoylarının engellenmeden kara yolundan erişimine izin vermesi için İsrail hükümetine baskı yapmalıdır." dedi.

Ferreira, insani yardımların kara yolu dışında ulaştırılması için uygulanan diğer yöntemlerin "yetersiz" olduğunu dile getirerek, AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) ile çalışmaya ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Üyesi: İsrail'e Gazze'ye insani yardım girişine izin vermesi için baskı yapılmalı - Son Dakika

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