AB Konseyi Başkanı Michel'e Veda

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, görevde 5 yılını dolduran AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e başkanlık ettiği son zirvenin ardından teşekkürlerini ileterek, veda etti.

AB Konseyi'nin Dönem Başkanı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen gayri resmi zirve, Belçikalı siyasetçi Michel'in liderlik ettiği son zirve oldu.

AB liderleri, zirvenin ardından ortak bir görüntülü mesaj yayımladı.

Michel'in sözcüsü Ecaterina Casinge'nin X hesabından paylaşılan "Teşekkürler Charles" başlıklı videoda, AB ülkelerini temsil eden siyasetçilerin yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dileklerini ifade etti.

Belçika'ya 2014-2019 yıllarında Başbakanlık eden Michel'e veda mesajı, ülkenin mevcut Başbakanı Alexander de Croo'nun konuşmasıyla başladı.

De Croo, "Sevgili Charles, görevine başladığında "birlik ve çeşitliliği" hedeflediğini söylemiştin ve buna ulaştın." dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "AB Konseyi Başkanı olarak, birçok dağcıdan daha fazla zirveye tırmandınız." değerlendirmesinde bulunurken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Liderlerin çalışmalarını Belçika usulüyle imkansız görünen uzlaşmalara nasıl ulaşılacağını bilen bir biçimde organize ettiğiniz için teşekkürler." ifadesini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de "Yorulmak bilmez çalışmanız, nezaketiniz için ama daha da önemlisi sabrınız için teşekkürler." dedi.

Michel ile özellikle son dönemde Orta Doğu politikası ve İsrail'e yaklaşım olmak üzere ayrılıklar yaşayan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise "Benzeri görülmemiş zorlukları yan yana göğüsledik." ifadesi kullanarak, gelecek için iyi dileklerini iletti.

Videonun sonunda ise Zelenskiy, "Hem benim hem de ülkem için harika bir dostsunuz. Desteğiniz için çok teşekkürler." ifadesini kullandı.

Görevini Antonio Costa'ya devredecek

Michel, 2 Temmuz 2019'dan bu yana sürdürdüğü görevini, 1 Aralık'ta eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'ya bırakacak.

Costa, haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından başlayan AB'nin yeni yönetimini belirleme sürecinde, üye ülkelerin liderleri tarafından yeni AB Konseyi Başkanı seçilmişti.