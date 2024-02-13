AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Estonya Başbakanı Kaja Kallas\'a destek verdi

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya tarafından hakkında arama kararı çıkartılan Estonya Başbakanı Kaja Kallas'a desteğini bildirerek, kararın Estonyalı lider için "onur nişanı olduğunu" ifade etti.

Michel, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin Kallas ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğini kaydederek, " Kremlin'in savaş çığırtkanlığı bizi yıldıramaz." ifadesini kullandı.

Kararın Kallas için "onur nişanı olduğunu" belirten Michel, "Kaja Kallas; Rusya'nın 'arananlar' listesinde yer almanızı, AB'nin, üzerine kurulduğu değerleri ve ilkeleri yılmadan savunmanızın bir onur nişanı olarak taşıyabilirsiniz." mesajını paylaştı.

"Bu, doğru şeyi yaptığımın bir başka kanıtıdır"

Estonya Başbakanı Kallas da X'ten yaptığı paylaşımda, kararın "şaşırtıcı olmadığını" ifade ederek, "Bu, doğru şeyi yaptığımın bir başka kanıtıdır. AB'nin Ukrayna'ya verdiği güçlü destek bir başarıdır ve Rusya'ya zarar vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, Rusya'nın tarih boyunca benzer "baskı yöntemleri" izlediğini savunarak, "Her zaman Rusya'nın kullandığı yöntemlerin değişmediğini söyledim. Rusya tarih boyunca baskılarını sözde kolluk kuvvetlerinin arkasına gizlemiştir. Bunu aile geçmişimden biliyorum." ifadelerine yer verdi.

Hakkında çıkarılan kararın "kendisini susturamayacağının" altını çizen Kallas, "Kremlin, bu hamlenin beni ve (Ukrayna'yı savunan) diğer insanları susturmaya yardımcı olacağını umuyor ama susturamayacak. Tam tersine. Ukrayna'ya güçlü desteğimi sürdüreceğim." diye yazdı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Kallas'ın Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendiğini duyurmuş ancak kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapmamıştı.