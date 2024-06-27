AB Liderleri, 5 Yıllık Stratejik Gündemi Belirlemek İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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AB Liderleri, 5 Yıllık Stratejik Gündemi Belirlemek İçin Bir Araya Geldi

Avrupa Birliği liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen AB Liderler Zirvesi'nde, gelecek 5 yılın idari kadrosunu belirlemek ve iç/dış stratejik gündemi tartışmak üzere bir araya geldi. Zirvede AB'nin siyasi öncelikleri, iç reformlar ve yeni üst düzey yöneticilerin belirlenmesi ele alınacak. Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de zirveye katılarak AB liderlerine seslendi ve ikili güvenlik anlaşmaları hakkında istişarelerde bulunuldu.

27.06.2024 16:31
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Avrupa Birliği (AB) liderleri, gelecek 5 yıllık idari kadroyu, iç ve dış stratejik gündemi belirlemek üzere bir araya geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi başladı.

2019'dan bu yana devam eden dönemin son zirvesinde AB Konseyi Başkanı Charles Michel, liderlerle yuvarlak masa etrafında toplandı.

Zirveye AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AP Başkanı Roberta Metsola da katıldı.

AB'nin siyasi önceliklerini tartışacak liderler, 5 yıllık "stratejik gündem"i ve Birliğin yapacağı iç reformları görüşecek.

Ardından, Birliğin yeni üst düzey yöneticilerinin belirleneceği oturuma geçilecek.

Von der Leyen, Metsola, Costa ve Kallas

Seçimi 720 sandalyenin 189'unu alarak birinci tamamlayan Avrupa Halk Partisinin (EPP) adayı Alman siyasetçi von der Leyen'in AB Komisyonu Başkanlığına, yine EPP'li Roberta Metsola'nın AP Başkanlığına bir dönem daha getirilmesi bekleniyor.

AB'nin dış politika ve güvenliğinden sorumlu ismin Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve AB Konseyi Başkanlığı için de Portekiz'in eski Başbakanı Antonio Costa üzerinde uzlaşının hakim olduğu ifade ediliyor.

Zelenskiy, AB liderlerine seslendi

Zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katılıyor.

AB, zirvenin hemen öncesinde Zelenskiy ile uzun dönemli ikili güvenlik anlaşması imzaladı.

Liderler, Ukrayna'ya hava savunması, mühimmat ve füze gibi acil askeri ihtiyaçların sağlanması konusunda Zelenskiy ile istişarelerde bulunacak.

AB Konseyi Başkanı Michel, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Birliğin son dönemde Ukrayna'nın askeri ve finansal açıdan desteklenmesi, barışın sağlanması ve yeniden inşası için çabalarını artırdığını ve sürdüreceğini söyledi.

Zelenskiy de ülkesinin AB katılım müzakerelerine başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üyelik kriterlerini karşılamak için çalışacağını belirtti.

Ülkesinin bugün AB, Estonya ve Litvanya ile ikili güvenlik anlaşmaları imzaladığını anımsatan Zelenskiy, diğer Avrupa ülkelerine de bunu gerçekleştirmek için çağrıda bulundu.

Zelenskiy, finansal yardımlar ve hava savunması ile uzun menzilli füzelere ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, Ukrayna'nın en büyük şehirlerinden Harkiv'in savunması için bunların hayati önemde olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Liderleri, 5 Yıllık Stratejik Gündemi Belirlemek İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

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